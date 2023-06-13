Недавно Украина получила от Белого дома разрешение на приобретение передовых самолетов "четвертого поколения", таких как F-16. Киев также рассматривает возможность получения и еще более современных истребителей от Австралии.

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Что известно о возможности передачи самолетов

Украина надеется серьезно модернизировать свои воздушные силы с помощью истребителей F-16. Несмотря на то, что они были созданы десятилетия назад, они все еще могут значительно усилить авиацию и доставить проблемы оккупантам. Впрочем, недавно в Киеве впервые публично заговорили о возможности передачи F-18.

Украина запросила у Канберры информацию о самолетах, которые были списаны между 2019 и 2021 годами и заменены современными F-34. Тогда с эксплуатации был снят 71 истребитель, однако некоторые из них были проданы в Канаду. Между тем интересующий Украину 41 истребитель был приобретен компанией RAVN Aerospace, расположенной в Хьюстоне.

Что известно о F-18

F-18 – это американский истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Он является основным самолетом на вооружении США и ряда других стран Европы и мира.

Необходимы договоренности между тремя странами

Для потенциальной передачи истребителей необходимы соглашения между Австралией, Украиной, США и компанией RAVN Aerospace. Пока неизвестно, сколько именно самолетов готово к эксплуатации, однако один источник СМИ назвал цифру от 12 до 16 истребителей. Роберт Поттер, австралиец, консультирующий украинское правительство, отметил, что детали потенциального соглашения еще не определены.

Для завершения закупки этих самолетов нужны многочисленные официальные разрешения, но, вероятно, время идеи наступило,

– сообщил он.

И хотя правительства Украины и США хорошо восприняли идею о передаче истребителей, в Австралии настроения осторожнее. Для страны это станет серьезным шагом в помощи в войне. Ранее Канберра уже пообещала Украине помощь в 340 миллионов долларов, что будет включать бронемашины, беспилотники и 155-миллиметровые гаубицы.

За новый пакет вооружения в Австралии должны проголосовать в июле, накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Однако эксперты отмечают, что F-18 не войдет в эту помощь.

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