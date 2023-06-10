Об этом 24 Канала рассказал политолог Николай Давидюк. По его мнению, саммит в Вильнюсе не станет решающим для Украины.

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Чего следует ожидать от Вильнюсского саммита

Самое важное событие для НАТО пройдет 11 – 12 июля. Но украинцы, умудренные горьким опытом Будапештского меморандума, понимают, что гарантии безопасности не являются залогом мира.

Обратите внимание! В конце мая Wall Street Journal опубликовали материал, в котором утверждали, что "пока вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит". В то же время члены Альянса якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичны израильским.

"Нам не нужны какие-то непонятные гарантии безопасности: последние полгода мы прожили без них. Не стоит ожидать чего-то особенного от Вильнюса", – предостерег политолог.

Главным же событием саммита в Вильнюсе может стать решение о F-16. Украина провела хорошую дипломатическую работу по этому поводу.

"Эти самолеты способны переломить ход войны и помочь нам деоккупировать Крым. У Путина нет "козырной карты", которая могла бы эффективно противостоять F-16", – убежден Давидюк.

Николай Давидюк о членстве Украины в НАТО: смотреть видео

Саммит НАТО в Вашингтоне: шанс для Украины

Значительно большие надежды политолог возлагает на саммит 2024 года в Вашингтоне. По его мнению, решение о принятии Украины в НАТО будет принято следующим летом.

Это будет оптимальным временем для нашего вступления: Путин еще более ослабнет, а Байдену потребуется сильное решение, чтобы набрать дополнительные баллы в президентской гонке. Идеальная история, чтобы усилить и НАТО, и Украину,

– уверен политолог.

Украина достаточно сильна, чтобы укрепить Североатлантический союз. НАТО же имеет достаточно ресурсов, чтобы способствовать нашей победе. Следовательно, такое партнерство будет взаимовыгодным, и поэтому все должно получиться.

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