Глава МИД Украины рассказал, что во время встречи комиссии Украина – НАТО на уровне министров удалось увеличить бюджет Альянса для финансирования ВСУ. Также решен вопрос ускорения поставок оружия, которое уже обещали доставить.

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Что сказал Кулеба после заседания Комиссии Украина – НАТО в Брюсселе

Вопрос ПДЧ снят с повестки дня, потому что мы подали заявку. Речь идет о дополнительном укреплении всеобъемлющего пакета помощи НАТО. И это не может быть заменой для членства, и не может быть условием для членства,

– заявил Кулеба.

Глава украинского МИД объяснил, что это механизм практической помощи, который Североатлантический альянс хочет сделать максимально мощным. Кроме того, по словам Кулебы, параллельно идет процесс принятия политических решений по членству Украины в НАТО.

Украина в Вильнюсе ожидает формализованных решений

Министр пояснил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года, Украина однозначно ожидает формализованных решений.

Это должны быть решения, приближающие членство Украины в НАТО. Мы не ищем решения, которые только констатируют состояние отношений,

– заявил Кулеба.

Чиновник заверил, что повторить в очередной раз, что двери НАТО остаются открытыми – недостаточно.

Что этому предшествовало