Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Альянса. Об этом генсек НАТО заявил в день, когда Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса.
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Что сказал Столтенберг о присоединении Украины к НАТО
Украина станет членом Североатлантического союза. Но мы осознаем, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещание,
– заверил генеральный секретарь НАТО.
Однако он заверил, что государства-члены Альянса поддерживают Украину и будут делать это и дальше.
"Мы будем делать все, чтобы Украина победила, и это обеспечит ее членство в НАТО", – заверил Столтенберг.
Зеленского пригласили на саммит в Вильнюсе
Издание CNN написало, что генеральный секретарь НАТО заявил, что Владимир Зеленский был приглашен на саммит Альянса, который состоится в столице Литвы в июле 2023 года. Об этом чиновник сказал по итогам заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе.
Сильная независимая Украина жизненно важна для стабильности евроатлантического региона, и мы с нетерпением ждем встречи с президентом Зеленским на нашем Вильнюсском саммите в июле,
– заявил Столтенберг.
Следует добавить, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что он надеется, что на саммите НАТО в Вильнюсе в этом году будет принято судьбоносное решение о будущем членстве Украины в НАТО.
Вступление Украины в НАТО: коротко
- 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
- Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, хотя фактически мы уже действуем по стандартам НАТО, еще осталось стать членом Альянса юридически.
- Стоит добавить, что Йенс Столтенберг заявил ранее, что без победы в войне вступление Украины в НАТО не будет иметь смысла. Именно поэтому страны-члены НАТО делают все возможное, чтобы обеспечить нашу страну в военном и экономическом плане.
- Кстати, глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что если Украина будет членом НАТО, то у Путина не будет шанса на победу. Более того, по его мнению, мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС.