О том, что за рост НАТО следует поблагодарить российского диктатора Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе торжеств по случаю присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу.

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Сегодня действительно исторический день, потому что очень скоро мы будем приветствовать Финляндию в Альянсе, за общим столом. И я бы хотел сказать, что это, возможно, единственная вещь, за которую мы можем поблагодарить Путина,

– подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Путин ускорил российскую агрессию то, что он хотел предотвратить, заставив многие страны прийти к убеждению, что они должны больше заботиться об обороне и быть уверенными в том, что смогут сдержать возможную российскую агрессию в будущем.

"Путин ошибся": Байден поздравил Финляндию

Президент США Джо Байден также приветствовал вступление Финляндии в НАТО, отметив, что вместе с новым союзником Финляндией – организация продолжит сохранять трансатлантическую безопасность, защищать каждый дюйм территории НАТО.

Когда Путин начал свою жестокую захватническую войну против народа Украины, он думал, что сможет разделить Европу и НАТО. Он ошибся. Сегодня мы как никогда объединены,

– говорится в заявлении американского главы.

Байден добавил, что присоединение Финляндии стало самым быстрым процессом ратификации в современной истории НАТО и он "нетерпением ждет" скорейшего вступления Швеции в Альянс и призвал Турцию и Венгрию "завершить процесс ратификации без промедления".

Обратите внимание! Теперь сухопутные границы России, начинавшей полномасштабную агрессию против Украины под предлогом "недопущения расширения" Альянса, увеличились на 1200 километров.

Финляндия стала членом НАТО