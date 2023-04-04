Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала с места событий. Поднятие флага над штаб-квартирой НАТО символизирует завершение процесса вступления Финляндии в Североатлантический союз.

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Церемония поднятия флага Финляндии в штаб-квартире НАТО / Фото Софии Назаренко, 24 Канал

"Началась новая эра"

Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что это самое быстрое присоединение НАТО в современной истории.

Это исторический день, мы приветствуем Финляндию. 31-й флаг сегодня как символ нашей солидарности. Это самое быстрое присоединение к НАТО в современной истории

– заявил Столтенберг.

Поднятие флага Финляндии: видео

В свою очередь, президент Финляндии подчеркнул, что началась новая эра. Вместе с тем заметил, что финское членство не завершено без присоединения Швеции.

Началась новая эпоха, НАТО обеспечивает сохранность Финляндии, а Финляндия обеспечивает сохранность НАТО,

– подчеркнул президент Саули Ниинистё.

Главное о вступлении Финляндии в НАТО

Финляндия стала 31 членом НАТО.

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс означает конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с момента обретения независимости в 1917 году.

Этому способствовало недавнее вторжение России в Украину – финны были вынуждены искать безопасность под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО.