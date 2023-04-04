Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала с места событий. Поднятие флага над штаб-квартирой НАТО символизирует завершение процесса вступления Финляндии в Североатлантический союз.
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Церемония поднятия флага Финляндии в штаб-квартире НАТО / Фото Софии Назаренко, 24 Канал
"Началась новая эра"
Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что это самое быстрое присоединение НАТО в современной истории.
Это исторический день, мы приветствуем Финляндию. 31-й флаг сегодня как символ нашей солидарности. Это самое быстрое присоединение к НАТО в современной истории
– заявил Столтенберг.
Поднятие флага Финляндии: видео
В свою очередь, президент Финляндии подчеркнул, что началась новая эра. Вместе с тем заметил, что финское членство не завершено без присоединения Швеции.
Началась новая эпоха, НАТО обеспечивает сохранность Финляндии, а Финляндия обеспечивает сохранность НАТО,
– подчеркнул президент Саули Ниинистё.
Главное о вступлении Финляндии в НАТО
- Финляндия стала 31 членом НАТО.
- Вступление Финляндии в Североатлантический альянс означает конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с момента обретения независимости в 1917 году.
- Этому способствовало недавнее вторжение России в Украину – финны были вынуждены искать безопасность под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО.