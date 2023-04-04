Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто 4 апреля подписал документ о вступлении страны в НАТО. Документ об этом передали госсекретарю США, завершающему процесс вступления.

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Финляндия сегодня стала 31 страной НАТО

4 апреля 2023 го Министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто подписал документ о присоединении Финляндии к Организации Североатлантического договора. Это произошло в штаб-квартире НАТО в здании Манфреда Вернера.

Финляндия подписала документ о вступлении в НАТО: смотрите видео

Гаависто назвал этот момент историческим. По его словам, примерно в то же время Турция передала решение о ратификации членства Финляндии госсекретарю США.

Документ об этом уже передали госсекретарю США, завершающему процесс вступления. В 16:30 по киевскому времени в штаб-квартире НАТО поднимут флаг Финляндии.

Факт. Граница НАТО с Россией расширяется более чем в два раза, ведь Финляндия имеет сухопутную границу со страной около 1 300 километров.

США поздравили Финляндию как члена НАТО

Корреспондентка 24 канала из Брюсселя сообщила, что во время совместного заявления с генсекретарем НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Финляндию со вступлением в блок.

Сегодня исторический день, мы принимаем Финляндию как члена НАТО и за это в каком-то смысле нужно поблагодарить Путина, потому что именно агрессия России ускорила принятие этого решения,

– сказал Блинкен .

Он подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения многие страны начали укреплять свои оборонные силы.

Кроме того, Блинкен рассказал, что сегодня проходит подготовка к Вильнюсскому саммиту. Ожидается, что альянс подтвердит политическую и практическую поддержку Украины.

Важно. В 15:30 по Киеву глава МИД Финляндии передаст генсеку США на сохранение документа о присоединении к Североатлантическому альянсу. В 16:30 по киевскому времени в штаб-квартире НАТО будет поднят флаг Финляндии.

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