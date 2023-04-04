Заседание ожидается уже 4 апреля. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондентка 24 Канала.

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Кулеба будет говорить с генсеком НАТО

В преддверии заседания министр иностранных дел поздравил Североатлантический альянс с днем рождения. Он заявил, что сегодняшнее заседание комиссии имеет не только символическую, но и практическую значимость.

Я приехал в НАТО, чтобы ускорить поставки всего, что нам наобещали: артиллерийские снаряды, бронетехника, все, что нужно для успешного контрнаступления,

– сказал Дмитрий Кулеба во время совместного заявления с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также на повестке дня будет вопрос вступления в НАТО. По словам Кулебы, Украина поздравляет Финляндию со вступлением и это сигнал, что нужно пересмотреть старые идеи и стратегии.

Он рассказал 24 Каналу, что у Украины также есть цель присоединиться к альянсу и сегодня будет обсуждение, как двигаться дальше в этом направлении. Глава МИД подчеркнул, что НАТО и Украина нужны друг другу и это было бы лучшее решение для евроатлантической безопасности.

Одной из основных тем переговоров будет членство Украины в НАТО. Сегодня мы приветствуем вступление Финляндии, которое посылает четкий сигнал: пришло время пересмотреть старые стратегии и убеждения. Нет лучшего решения для обеспечения евроатлантической безопасности в целом, чем членство Украины в Альянсе,

– подытожил министр.

Важно. Корреспондентка 24 Канала сообщила, что Столтенберг и Кулеба проведут двусторонние переговоры. Заседание Комиссии Украина-НАТО с Финляндией и Швецией начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

Это первая встреча на уровне министров за 5 лет

Это первая встреча на уровне министров с 2017 года. До этого времени все встречи были заблокированы Венгрией. Партнеры Украины начнут разрабатывать долгосрочную и многолетнюю программу помощи и поддержки Украине. Эта программа приблизит Украину к военным стандартам альянса.

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