Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники – четырех неназванных дипломатов.

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НАТО пока не предложит Украине вступление

Издание отмечает, что страны-члены НАТО пытаются договориться об увеличении финансирования Украины при отсутствии консенсуса по поводу предложения Киеву сроков присоединения к Альянсу.

Четыре дипломата рассказали, что на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 4 апреля обсудят удвоение обязательств фонда для Украины, который сейчас составляет около 250 миллионов евро в год, до 500 миллионов

Эти финансовые обещания направлены на то, чтобы смягчить раздражение в Киеве по поводу широкого нежелания в альянсе обсуждать конкретные сроки вступления страны в НАТО,

– отмечает издание со ссылкой на дипломатов.