Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела – чотирьох неназваних дипломатів.

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Видання зазначає, що країни-члени НАТО намагаються домовитися про збільшення фінансування Україні за відсутності консенсусу щодо пропозиції Києву термінів приєднання до Альянсу.

Ці фінансові обіцянки спрямовані на те, щоб пом'якшити роздратування в Києві з приводу широкого небажання в альянсі обговорювати конкретні терміни вступу країни в НАТО,

– зазначає видання з посиланням на дипломатів.

Джерела FT додають, що Північноатлантичний альянс ще так і не зробив жодних офіційних кроків у відповідь на офіційну заявку України про вступ.

"На столі лежить цей лист-заява, а ми його просто ігноруємо", — сказав один із дипломатів. Також він додав, що членство України зараз, можливо, не є варіантом. Водночас він наголосив, що НАТО може вжити конкретних дій, аби показати, що вірить у вступ в довгостроковій перспективі.

Ми не зможемо запропонувати їм членство найближчим часом. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Проте ми маємо великий дефіцит фінансування для цього, і нам потрібно вкладати у це значні кошти,

– сказав інший дипломат.

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Україні потрібні конкретні гарантії

Видання зазначає, що українських посадовців дедалі більше дратує відсутність публічної риторики НАТО щодо можливого вступу нашої держави. Заступник керівника ОП Андрій Сибіга наголосив, що на саміті НАТО, який відбудеться у липні, Україна хоче досягти певних результатів, а не лише декларації про політику "відчинених дверей".

Ми хочемо отримати щось із конкретними гарантіями. Я маю на увазі сильні гарантії, а не запевнення, не домовленості, заходи безпеки. І ми очікуємо, що отримаємо відповідь на наш офіційний запит стати членом НАТО,

– наголосив Сибіга в інтерв'ю.

Зверніть увагу! У Міноборони України зазначили, що НАТО – це безпека та розвиток. Наголосили: "Україна обов'язково вступить до Альянсу!".



Наш шлях до НАТО прокладений через жорстоку кровопролитну війну, розв'язану Росією. Сьогодні Альянс допомагає зберегти свободу, суверенітет і незалежність України. "Український народ високо цінує підтримку НАТО і щиро вітає Альянс з річницею від дня створення", – додали у Міноборони.



Радниця керівника ОП Дарія Зарівна також зауважила, що 4 квітня 1949 року у Вашингтоні був підписаний Північноатлантичний договір. "Тоді навряд чи хтось міг подумати, що у 2023-му Альянс буде майже під Санкт-Петербургом", – зазначила Зарівна.