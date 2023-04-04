Фонд Комплексного пакета допомоги Україні передбачає короткострокову допомогу, як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

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Деталі пропозиції Столтенберга ще опрацьовують

Також CAP спрямований на надання Україні довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Водночас деталі пропозиції Столтенберга, за даними джерел Bloomberg, ще належить опрацювати.

Агенція зазначає, що допомога Україні в переході на стандарти НАТО може також допомогти союзникам підтримувати летальну підтримку за допомогою постачання сучасного озброєння на тлі вичерпання запасів радянської техніки.

Столтенберг 3 квітня заявив журналістам, що міністри закордонних справ країн-членів Альянсу погодяться розпочати роботу над багаторічною програмою для України, коли зберуться у Брюсселі на дводенну зустріч, яка розпочнеться у вівторок, 4 квітня.

Також Столтенберг раніше інформував, що від початку повномасштабної війни Росії члени НАТО надали Україні безпрецедентні 120 мільярдів доларів. За його словами, найбільший донор – США.

Кулеба в Брюсселі зустрівся з Боррелем

У Брюсселі вперше з 2017 року відбудеться комісія "Україна – НАТО" на рівні міністрів. До цього зустрічі комісії роками блокувала Угорщина через український Закон про освіту.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже прибув до Брюсселя. Він у соціальних мережах повідомив, що свій візит до Брюсселя розпочав із зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

"Ми зосередилися на кроках, спрямованих на прискорення ініціативи ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України, а також на шляхах розширення підтримки в рамках Європейського фонду миру. Крім того, ми обговорили майбутні контакти між ЄС та Китаєм", – зазначив Кулеба.