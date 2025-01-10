Суддя Нью-Йорка Хуан Мерчан у пʼятницю, 10 січня, присудив обраному президенту США покарання у вигляді "безумовного звільнення" у справі про плату за мовчання порноакторці Стормі Деніелс, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Трампа звільнили від покарання

Під час оголошення вироку Мерчан пояснив, що імунітет, який Дональду Трампу надає посада президента, є "чинником, який переважає всі інші".

Дональд Трамп, звичайний громадянин, Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист,

– сказав суддя.

Сам республіканець долучився до засідання по відеозвʼязку. Під час виступу він назвав суд над собою "полюванням на відьом".

Довідка: Дональду Трампу винесли вирок без покарання, який називається безумовним звільненням. Відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, безумовне звільнення – це вирок, призначений "без ув'язнення, штрафу чи випробовувального терміну". Він виноситься, якщо суддя "вважає, що, відповідно до закону, встановлення будь-яких умов щодо звільнення підсудного не досягне належної мети". Це означає, що справу Трампа про "виплату грошей за мовчання" було вирішено без жодного покарання, яке могло б перешкодити його поверненню в Білий дім.

Нагадаємо, що у жовтні 2016 року, за місяць до президентських виборів у США, адвокат Трампа Майкл Коен домовився з адвокатом порноакторки Стормі Деніелс про виплату 130 тисяч доларів за нерозголошення інформації про її роман із Дональдом Трампом. Зазначається, що Трамп і Деніелс мали інтимні стосунки в липні 2006 року під час турніру з гольфу на озері Тахо в Каліфорнії. Тоді бізнесмен уже був одружений із Меланією Трамп. 30 травня 2024 року присяжні визнали Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення.