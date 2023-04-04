Йенс Столтенберг отметил, потому что война по своей природе непредсказуема, пока никто точно не может сказать, как она будет развиваться в течение года и когда именно завершится.

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Решения должны принимать украинцы на местах

Решения по оперативным вопросам, например, по новому наступлению, должны принимать украинцы, которые находятся на местах, а значит лучше владеют ситуацией,

– подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что ответственность членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий. И именно это союзники сейчас делают, оказывая военную поддержку, а также обеспечивая обучение на высоком уровне.

"Обучение, чтобы у украинцев была возможность использовать все новое, более современное оружие, которым сейчас их обеспечивают союзники. В частности, боевыми танками", – добавил он.

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Столтенберг о возможности "замораживания" линии фронта

Генсек НАТО отметил, что с осторожностью рассуждал о вероятности "замораживания" линии фронта.

Я считаю, что наша ответственность заключается в том, чтобы убедиться, что этого не случится, чтобы максимизировать вероятность того, что до этого не дойдет. Украина сама решает, какие условия для переговоров приемлемы, какой приемлемый результат,

– подчеркнул Столтенберг.

Также он добавил, что НАТО хотело бы видеть Украину, способную освободить больше земли и отбросить солдат Путина. Именно это может создать условия для переговоров.

Происходящее за столом переговоров неразрывно связано с силой на поле боя. Итак, если хотим путем переговоров достичь решения, при котором Украина завтра победит как независимое суверенное государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку сегодня,

– подчеркнул генсек.

Обратите внимание! FT со ссылкой на четырех неназванных дипломатов сообщает, что НАТО в ближайшее время не предложит Украине вступление в Альянс.