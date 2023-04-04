Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Альянсу. Про це генсек НАТО заявив у день, коли Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.

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Що сказав Столтенберг про приєднання України до НАТО

Україна стане членом Альянсу. Та ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку,

– запевнив генеральний секретар НАТО.

Проте він запевнив, що держави-члени Альянсу підтримують Україну і будуть робити це й надалі.

"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", – запевнив Столтенберг.

Зеленського запросили на саміт у Вільнюсі

Видання CNN написало, що генеральний секретар НАТО заявив, що Володимира Зеленського запросили на саміт Альянсу, який відбудеться в столиці Литви в липні 2023 року. Про це посадовець сказав за підсумками засідання комісії Україна – НАТО в Брюсселі.

Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні,

– заявив Столтенберг.

Варто додати, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він сподівається, що на цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалене доленосне рішення щодо майбутнього членства України в НАТО.

Вступ України в НАТО: коротко