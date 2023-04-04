Єнс Столтенберг запевнив, що Україна стане членом Альянсу. Про це генсек НАТО заявив у день, коли Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу.
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Що сказав Столтенберг про приєднання України до НАТО
Україна стане членом Альянсу. Та ми усвідомлюємо, що спочатку треба забезпечити перемогу України, а потім вже давати обіцянку,
– запевнив генеральний секретар НАТО.
Проте він запевнив, що держави-члени Альянсу підтримують Україну і будуть робити це й надалі.
"Ми будемо робити все, щоб Україна перемогла, і це забезпечить її членство в НАТО", – запевнив Столтенберг.
Зеленського запросили на саміт у Вільнюсі
Видання CNN написало, що генеральний секретар НАТО заявив, що Володимира Зеленського запросили на саміт Альянсу, який відбудеться в столиці Литви в липні 2023 року. Про це посадовець сказав за підсумками засідання комісії Україна – НАТО в Брюсселі.
Сильна незалежна Україна є життєво важливою для стабільності євроатлантичного регіону, і ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з президентом Зеленським на нашому Вільнюському саміті в липні,
– заявив Столтенберг.
Варто додати, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що він сподівається, що на цьогорічному саміті НАТО у Вільнюсі буде ухвалене доленосне рішення щодо майбутнього членства України в НАТО.
Вступ України в НАТО: коротко
- 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.
- Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що хоч фактично ми вже діємо за стандартами НАТО, та ще залишилось стати членом Альянсу юридично.
- Варто додати, що Єнс Столтенберг заявив раніше, що без перемоги у війні вступ України до НАТО не матиме сенсу. Саме тому наразі країни-члени Альянсу роблять все можливе, щоб забезпечити нашу країну у військовому та економічному плані.
- До речі, глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, – якщо Україна буде членом НАТО, то Путін не матиме шансу на перемогу. Ба більше, на його думку, ми можемо стати членами НАТО раніше, ніж членами ЄС.