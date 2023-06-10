Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, саміт у Вільнюсі не стане вирішальним для України.
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Чого варто очікувати від Вільнюського саміту
Найважливіша подія року для НАТО пройде 11 – 12 липня. Але українці, навчені гірким досвідом Будапештського меморандуму, розуміють, що гарантії безпеки не є запорукою миру.
"Нам не потрібні якісь незрозумілі гарантії безпеки: останні пів року ми прожили без них. Не варто очікувати чогось особливого від Вільнюсу", – застеріг політолог.
Натомість головною подією саміту у Вільнюсі може стати рішення про F-16. Україна провела гарну дипломатичну роботу щодо цього.
"Ці літаки здатні переломити хід війни й допомогти нам деокупувати Крим. У Путіна немає "козирної карти", яка б змогла ефективно протидіяти F-16", – переконаний Давидюк.
Микола Давидюк про членство України в НАТО: дивитися відео
Саміт НАТО у Вашингтоні: шанс для України
Значно більші очікування політолог покладає на саміт 2024 року у Вашингтоні. На його думку, рішення про прийняття України до НАТО буде прийнято наступного літа.
Це буде оптимальним часом для нашого вступу: Путін ще більше ослабне, а Байдену буде потрібне сильне рішення, щоб набрати додаткові бали в президентських перегонах. Ідеальна історія, щоб посилити і НАТО, і Україну,
– впевнений політолог.
Україна достатньо сильна, щоб сприяти перемогам Альянсу. НАТО ж має достатньо ресурсів, щоб сприяти нашій перемозі. Отже, це партнерство – взаємовигідне, тож все має вийти.
Найважливіше про відносини України і НАТО
- Володимир Зеленський очікує від Вільнюса чіткий сигнал про вступ України до Альянсу. Інакше, на думку президента, немає сенсу кликати Україну на саміт.
- Україна прагнула отримати План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) ще у 2008 році. Однак навіть у 2021 році Альянс не наважився надати Україні цей статус.
- Втім, повномасштабне вторгнення Росії зняло табу з цього питання. Тепер Україна розраховує на отримання членства в НАТО без ПДЧ.