Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. На його думку, саміт у Вільнюсі не стане вирішальним для України.

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Чого варто очікувати від Вільнюського саміту

Найважливіша подія року для НАТО пройде 11 – 12 липня. Але українці, навчені гірким досвідом Будапештського меморандуму, розуміють, що гарантії безпеки не є запорукою миру.

Зверніть увагу! Наприкінці травня Wall Street Journal опублікували матеріал, у якому стверджували, що "наразі питання щодо членства України в НАТО не стоїть". Натомість члени Альянсу нібито готові надати Україні гарантії безпеки, аналогічні до ізраїльських.

"Нам не потрібні якісь незрозумілі гарантії безпеки: останні пів року ми прожили без них. Не варто очікувати чогось особливого від Вільнюсу", – застеріг політолог.

Натомість головною подією саміту у Вільнюсі може стати рішення про F-16. Україна провела гарну дипломатичну роботу щодо цього.

"Ці літаки здатні переломити хід війни й допомогти нам деокупувати Крим. У Путіна немає "козирної карти", яка б змогла ефективно протидіяти F-16", – переконаний Давидюк.

Микола Давидюк про членство України в НАТО: дивитися відео

Саміт НАТО у Вашингтоні: шанс для України

Значно більші очікування політолог покладає на саміт 2024 року у Вашингтоні. На його думку, рішення про прийняття України до НАТО буде прийнято наступного літа.

Це буде оптимальним часом для нашого вступу: Путін ще більше ослабне, а Байдену буде потрібне сильне рішення, щоб набрати додаткові бали в президентських перегонах. Ідеальна історія, щоб посилити і НАТО, і Україну,

– впевнений політолог.

Україна достатньо сильна, щоб сприяти перемогам Альянсу. НАТО ж має достатньо ресурсів, щоб сприяти нашій перемозі. Отже, це партнерство – взаємовигідне, тож все має вийти.

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