Україна виконує всі програми, – Кулеба
Необхідно, щоб члени НАТО розпочали діалог щодо надання Україні ПДЧ. Про це очільник МЗС заявив у інтерв'ю.
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Обіцянка надати Україні План дій щодо членства була сказанна у 2008 році. З того часу для виконання цієї обіцянки не було зроблено рівно нічого. Взагалі,
– пояснив чиновник.
Водночас він наголосив, що Україна не мала виконувати "цілу низку умов" для надання ПДЧ.
"Було написано дослівно: "Україна і Грузія стануть членами НАТО. Доручаємо міністрам закордонних справ країн-членів Альянсу продовжити діалог щодо питання надання цим двом країнам Плану дій щодо членства", – зауважив Кулеба.
Після цього з'явилися річні національні програми в Україні як односторонній документ. За форматом вони максимально наближені до ПДЧ.
"З року в рік ми ці програми виконуємо, і з року в рік вони стають все сильнішими і амбітнішими. Але жодні умови щодо надання ПДЧ у 2008 році не висувалися", – підкреслив міністр.
Головне про Україну та НАТО
- У 2020 році Україна отримала статус партнера Альянсу з розширеними можливостями. В Офісі Президента заявили, що наступний етап – надання Плану дій щодо членства.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Україна може вступити до НАТО вже найближчими роками.
- Київ чекав, що питання надання ПДЧ винесуть на саміт 14 червня. Однак цього не сталося. На думку заступника генсекретаря НАТО у 2012 – 2016 роках Александра Вершбоу, члени Альянсу не поспішають надавати Україні членство через Росію – бояться спровокувати нову агресію.
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