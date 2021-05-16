Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію щодо можливої агресї Росії та участі НАТО у захисті України. Він розповів, якої допомоги очікує Україна від партнерів.

До того ж Кулеба нагадав, що Україна поки не член НАТО. Про це глава відомства повідомив у інтерв'ю Deutsche Welle.

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Дмитро Кулеба пояснив очікування від НАТО

Дмитро Кулеба прокоментував свою позицію щодо того, чому НАТО не почне війну з Росією через Україну. Очільник МЗС відповів на питання журналіста, чи він однозначний у цьому.

Абсолютно. Україна поки не член НАТО, і я б хотів нагадати, ясно і однозначно, що це наша земля і що ми будемо її захищати, а наші партнери можуть допомогти нам у цьому, і я впевнений, що все так і буде,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Він додав, що країна не очікує прибуття іноземних військ, щоб допомогти.

"Але ми очікуємо від наших партнерів забезпечення України тією підтримкою, яку вони можуть запропонувати, щоб допомогти нам вистояти в цьому конфлікті за нашу країну", – пояснив Кулеба.

Останні заяви про вступ України в НАТО

Дмитро Кулеба заявив, що перспективи євроатлантичного та європейського членства Україні давно вже мали б надати. Хоч позитивної реакції поки не чути, та Україна наполягає на членстві в НАТО.

Заступник Генсекретаря НАТО у 2012 – 2016 роках Александр Вершбоу заявив, що ч лени Альянсу не поспішають надавати Україні членство через Росію. Мовляв, бояться спровокувати нову агресію Росії.

лени Альянсу не поспішають надавати Україні членство через Росію. Мовляв, бояться спровокувати нову агресію Росії. Перед тим віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна може вступити до НАТО вже найближчими роками