На саміті НАТО , який відбудеться у червні 2021 року, навряд ухвалять рішення щодо Плану дій щодо членства для України. Проте, наголосив голова МЗС Дмитро Кулеба, позитивним моментом є вже те, що Київ розпочав цю дискусію.

Про це міністр повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Кулеба зазначив, що ще в 2008 році лідери НАТО доручили главам МЗС працювати з Україною та Грузією щодо ПДЧ.

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Не думаю, що у червні рішення щодо ПДЧ буде, – Кулеба

Проте за довгі роки на цьому напрямку практично нічого не відбувалось.

Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято, але для нас важливо почати цю дискусію,

– заявив Кулеба.

Дуда вважає питання України головним на саміті

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що питання України буде одним з центральних на саміті НАТО. Глава держави повідомив, що попередньо мають обговорити дорожню карту, яку потрібно виконати для членства в Альянсі.

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Важливо! Дмитро Кулеба запевнив, що членство України в НАТО є неминучим. Наразі Київ шукає формат, за якого буде можливо долучитись до саміту у Брюсселі 14 червня. Також про підтримку членства України в Альянсі заявив президент США Джо Байден.