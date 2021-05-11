Кулеба вважає, що на саміті НАТО Україна ще не отримає рішення щодо ПДЧ
На саміті НАТО , який відбудеться у червні 2021 року, навряд ухвалять рішення щодо Плану дій щодо членства для України. Проте, наголосив голова МЗС Дмитро Кулеба, позитивним моментом є вже те, що Київ розпочав цю дискусію.
Джерело:24 канал
Про це міністр повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Кулеба зазначив, що ще в 2008 році лідери НАТО доручили главам МЗС працювати з Україною та Грузією щодо ПДЧ.
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Не думаю, що у червні рішення щодо ПДЧ буде, – Кулеба
Проте за довгі роки на цьому напрямку практично нічого не відбувалось.
Цього року президент Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання ПДЧ Україні. Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято, але для нас важливо почати цю дискусію,
– заявив Кулеба.
Дуда вважає питання України головним на саміті
Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що питання України буде одним з центральних на саміті НАТО. Глава держави повідомив, що попередньо мають обговорити дорожню карту, яку потрібно виконати для членства в Альянсі.
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