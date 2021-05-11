Президент Володимир Зеленський підтвердив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.

Глава держави сподівається, що у червні ми побачимо "потужний сигнал" від країн Альянсу. Про це він повідомив 11 травня на полях Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни".

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Стратегічним курсом держави є набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Також ми повинні забезпечити зміцнення особливого партнерства з НАТО та набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору,

– сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що для цього передбачено досягнення у максимально стислі терміни достатньої взаємосумісності ЗСУ та інших складових сектору безпеки й оборони з відповідними структурами держав Альянсу й отримання запрошення до ПДЧ у НАТО.