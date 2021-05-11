Президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Глава государства надеется, что в июне мы увидим "мощный сигнал" от стран Альянса. Об этом он сообщил 11 мая на полях Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны".

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Стратегическим курсом государства является приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и обретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора,

– сказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что для этого предусмотрено достижение в максимально сжатые сроки достаточной совместимости ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны Украины с соответствующими структурами государств Альянса и получение приглашения в ПДЧ в НАТО.

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время саммита в Брюсселе в июне 2021 года планируется обсуждение дорожной карты Украины для вступления в НАТО.

Вступление Украины в НАТО: кратко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде, чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.

Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.

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