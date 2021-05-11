Членство Украины в НАТО исторически неизбежное, – Кулеба
Дмитрий Кулеба заявил, что членство Украины в НАТО исторически неизбежное. По его словам, пока рано говорить, что наше государство не будет участвовать в предстоящем саммите Альянса.
Источник:24 канал
Глава МИД отметил, что они ищут форматы, чтобы приобщить Украину и Грузию к встрече в Брюсселе 14 июня. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
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Членство Украины в НАТО исторически неизбежное. Саммит НАТО в июне – это мини-самит, где будут только союзники. Мы ищем форматы, чтобы приобщить к нему Украину и Грузию. Говорить о том, что саммит состоится без Украины – рано,
– сказал министр.
Стоит заметить, что в Североатлантическом Альянсе проинформируют о возможном формате и повестке дня будущего саммита, когда для этого придет время.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали лишь как будущую цель.
- НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.
- Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширения сотрудничества.
- Глава США Джо Байден подчеркнул, что поддерживает членство Украины в Альянсе. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.
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