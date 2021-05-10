В Бухаресте начался саммит глав государств "Бухарестской девятки" с участием Джо Байдена и генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга. Одной из ключевых тем обсуждения является агрессия России у границ с Украиной.

На саммите сосредоточили внимание на агрессивных действиях России, вызывающих беспокойство у НАТО. О том, что тема отношений Украины и России будет в фокусе, еще до начала саммита заявлял президент Польши Анджей Дуда.

Ранее Дуда подтвердил, что на саммите НАТО будут говорить об Украине

Угроза от России

Саммит проходит 10 мая в Румынии. Его организовали и онлайн, и офлайн: президенты Румынии и Польши, как соорганизаторы, находятся в Бухаресте лично, а остальные лидеры присоединились к мероприятию по видеосвязи.

По итогам саммита "Бухарестской девятки" приняли резолюцию, в которой была упомянута поддержка Украины и осуждение России.

Агрессивные действия России и наращивание войска в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и незаконно анексированном Крыму, а также ее агрессивную гибридную деятельность продолжают угрожать евроатлантической безопасности и оспаривать международный порядок, основанный на правилах,

– говорится в резолюции.

Лидеры, которые приняли участие в саммите выразили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии, Украины и Молдовы в их международно признанных границах.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что союзники НАТО на Востоке должны консолидировать усилия по отпугиванию России и защите Альянса. Это касается в частности демонстрации своей силы перед Россией.

В свою очередь другой соорганизатор саммита – президент Польши Анджей Дуда – обратил внимание, что встреча проходит в разгар международных учений Defender Europe 2021. В этих масштабных учениях задействованы 28 тысяч военнослужащих из 26 стран. По его словам, это является настоящим символом не только солидарности, но и силы НАТО.

Справка. Бухарестскую девятку образовали в 2015 году по инициативе Румынии и Польши. В состав "девятки" входят Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария.