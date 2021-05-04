Стартовали учения НАТО Defender Europe 21 с участием 26 государств
4 мая начались военные учения НАТО Defender Europe 21. Среди списка нынешних задач в частности – поддержка стратегического партнерства с Украиной.
Источник:U.S. Army Europe and Africa
В них примут участие 28 тысяч военных из 26 стран. Проходить учения будут в 12 странах мира и закончатся в июне.
Кстати Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне
Defender Europe 21 стартовал
Начали учения с торжественной церемонии открытия в порту Дуррес в Албании. Defender Europe 21 включают значительное участие военно-воздушных и военно-морских сил США.
Начали учения церемонией открытия в порту Албании / Фото с dvidshub.net
В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. На учениях задействуют новые высокотехнологичные возможности.
Что это за учения и каковы цели на 2021 год
Defender Europe – это ежегодные широкомасштабные многонациональные совместные учения под руководством армии США. Они направлены на формирование готовности и взаимодействия между военными США, НАТО и стран-партнеров.
В Пентагоне сообщили, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.
Нынешние задачи:
- Сосредоточиться на формировании оперативной готовности и совместимости с большим количеством союзников и партнеров НАТО в широкой зоне операций.
- Учения носят оборонительный характер и сосредоточены на реагировании на кризисные явления, если это необходимо.
- Показать, что обязательства США по НАТО "железные".
- Использовать ключевые наземные и морские пути, соединяющие Европу, Азию и Африку.
- Показать новые высококлассные возможности войска США, в частности новые бригады помощи силам безопасности США, средства противовоздушной и противоракетной обороны и недавно восстановленный V корпус.
- Продемонстрировать способность выступать стратегическим партнером по вопросам безопасности в западных Балканах и Черноморском регионе, одновременно поддерживая возможности в Северной Европе, Кавказе, Украине и Африке.
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