4 мая начались военные учения НАТО Defender Europe 21. Среди списка нынешних задач в частности – поддержка стратегического партнерства с Украиной.

В них примут участие 28 тысяч военных из 26 стран. Проходить учения будут в 12 странах мира и закончатся в июне.

Кстати Дорожную карту для вступления Украины в НАТО обсудят в июне

Defender Europe 21 стартовал

Начали учения с торжественной церемонии открытия в порту Дуррес в Албании. Defender Europe 21 включают значительное участие военно-воздушных и военно-морских сил США.



Начали учения церемонией открытия в порту Албании / Фото с dvidshub.net

В учениях задействованы основные наземные и морские маршруты, соединяющие Европу, Азию и Африку. На учениях задействуют новые высокотехнологичные возможности.

Что это за учения и каковы цели на 2021 год

Defender Europe – это ежегодные широкомасштабные многонациональные совместные учения под руководством армии США. Они направлены на формирование готовности и взаимодействия между военными США, НАТО и стран-партнеров.

В Пентагоне сообщили, что учения завершатся в июне передислокацией сил и техники, базирующихся в Соединенных Штатах.

Нынешние задачи: