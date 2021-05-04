Стартували навчання НАТО Defender Europe 21 за участі 26 держав
4 травня почалися військові навчання НАТО Defender Europe 21. Серед списку цьогорічних завдань зокрема – підтримка стратегічного партнерства з Україною.
Джерело:U.S. Army Europe and Africa
У них візьмуть участь 28 тисяч військових із 26 країн. Відбуватимуться навчання у 12 країнах світу і закінчаться у червні.
До речі Дорожню карту для вступу України в НАТО обговорять у червні
Defender Europe 21 стартував
Почали навчання із урочистої церемонії відкриття у порті Дуррес в Албанії. Defender Europe 21 включають значну участь військово-повітряних і військово-морських сил США.
Почали навчання церемонією відкриття в порту Албанії / Фото з dvidshub.net
У навчаннях задіяні основні наземні і морські маршрути, що з'єднують Європу, Азію та Африку. На навчаннях задіять нові високотехнологічні можливості.
Що це за навчання і які цілі на 2021 рік
Defender Europe – це щорічні широкомасштабні багатонаціональні спільні навчання під проводом армії США. Вони спрямовані на формування готовності та взаємодії між військовими США, НАТО та країн-партнерів.
У Пентагоні повідомили, що вчення завершаться в червні передислокацією сил і техніки, що базуються в Сполучених Штатах.
Цьогорічні завдання:
- Зосередитися на формуванні оперативної готовності та сумісності із більшою кількістю союзників та партнерів НАТО в ширшій зоні операцій.
- Навчання мають оборонний характер і зосереджені на реагуванні на кризові явища, якщо це необхідно.
- Показати, що зобов'язання США щодо НАТО "залізні".
- Використати ключові наземні та морські шляхи, що з'єднують Європу, Азію та Африку.
- Показати нові висококласні можливості війська США, зокрема нові бригади допомоги силам безпеки США, засоби протиповітряної та протиракетної оборони та нещодавно відновлений V корпус.
- Продемонструвати здатність виступати стратегічним партнером з питань безпеки у західних Балканах та Чорноморському регіоні, одночасно підтримуючи можливості в Північній Європі, Кавказі, Україні та Африці.
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