Членство України у НАТО є історично неминучим, – Кулеба
Дмитро Кулеба заявив, що членство України у НАТО є історично неминучим. За його словами, наразі зарано говорити, що наша держава не братиме участь у майбутньому саміті Альянсу.
Джерело:24 канал
Глава МЗС зазначив, що вони шукають формати, щоб долучити Україну та Грузію до зустрічі у Брюсселі 14 червня. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.
Читайте також На саміті "Бухарестської дев'ятки" країни НАТО заявили про підтримку України
Членство України у НАТО є історично неминучим. Саміт НАТО в червні є мінісаміт, лише союзники. Ми шукаємо формати, щоб долучити до нього Україну та Грузію. Говорити про те, що саміт відбудеться без України – зарано,
– сказав міністр.
Варто зауважити, що у Північноатлантичному Альянсі поінформують про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
- Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
До теми Альянс має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, – Таран
Поділитися новиною