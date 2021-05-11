Дмитро Кулеба заявив, що членство України у НАТО є історично неминучим. За його словами, наразі зарано говорити, що наша держава не братиме участь у майбутньому саміті Альянсу.

Глава МЗС зазначив, що вони шукають формати, щоб долучити Україну та Грузію до зустрічі у Брюсселі 14 червня. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

Читайте також На саміті "Бухарестської дев'ятки" країни НАТО заявили про підтримку України

Членство України у НАТО є історично неминучим. Саміт НАТО в червні є мінісаміт, лише союзники. Ми шукаємо формати, щоб долучити до нього Україну та Грузію. Говорити про те, що саміт відбудеться без України – зарано,

– сказав міністр.

Варто зауважити, що у Північноатлантичному Альянсі поінформують про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час.

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час саміту в Брюсселі у червні 2021 року планується обговорення дорожньої карти України для вступу в НАТО.

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.

Глава США Джо Байден наголосив, що підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.

До теми Альянс має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, – Таран