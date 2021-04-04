Зеленський привітав НАТО з річницею та нагадав, що чекає на План дій щодо членства
Організація Північноатлантичного договору 4 квітня відзначає 72 річницю від створення. Президент Володимир Зеленський вже привітав партнерів.
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Що заявив Зеленський
Український лідер наголосив, що чекає на розширення співпраці нашої держави та НАТО. Крім того, він розраховує на підтримку союзників.
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Вітаю партнерів з НАТО з річницею Північноатлантичного договору! Чекаю на розширення нашої практичної співпраці для зміцнення євроатлантичної безпеки. Розраховую на підтримку союзників у наданні ПДЧ Україні,
– сказав президент.
Він додав, що армія України сильна і продовжує необхідні реформи.
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