Чому б ні, – Таран допустив, що Україна може стати 31 країною-членом НАТО
НАТО для України є надійним партнером з питань безпеки ще з моменту здобуття нею незалежності. У річницю створення Альянсу в Міноборони відзначили плідну співпрацю з організацією.
Джерело:Міноборони
Відносини України та НАТО значно розвинулись за останній час. Базуються вони на спільних інтересах та цінностях, наголосив міністр оборони Андрій Таран.
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Таран: Україна відстоює безпеку Європи
Міністр звернув увагу на те, що "по іншу сторону добра" Росія розпалює збройні конфлікти та проводить гібридні операції проти молодих демократій, зокрема – України.
До 2014 року наше Міноборони мало річний бюджет менше ніж 1,0% ВВП. Водночас "дружня старша сестра" виношувала плани окупації наших територій,
– зауважив він.
"Позаблоковий статус обійшовся нам окупацією 9% наших територій та життями понад 13 тисяч наших громадян. Мільйони наших людей відрізав мур пропаганди, брехні і несвободи", – додав Таран.
Й відзначив, що партнерство з НАТО є вкрай важливим у протистоянні глобальним загрозам, таким як російська агресія, а також подякував країнам-членам Альянсу за підтримку.
"За останні 7 років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", – заявив він.
Про членство України в НАТО
Таран також підкреслив, що курс України на повноправне членство в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом та закріплений у Конституції України.
За його словами, на шляху до цього Україна здійснила значний прогрес. Зокрема, всупереч недоброзичливцям отримала від Альянсу статус партнера з розширеними можливостями.
Цей статус надається лише тим країнам, збройні сили яких вже працюють із використанням стандартів НАТО, вже є взаємосумісними з арміями членів Альянсу,
– пояснив міністр.
Й наголосив, що у такий спосіб НАТО вкотре продемонструвало Україні свою підтримку. Це підтверджує довіру з боку Альянсу та відзначає внесок країни у проведенні спільних операцій.
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"Процедура була тривалою, хоч і непублічною. Ми отримали цей статус раніше від очікуваного терміну. Країни НАТО чітко показали, що розцінюють Україну як рівного партнера", – додав він.
Урядовець запевнив, що впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку українських структур. Адже саме стандарти Альянсу є найкращими стандартами військової сфери.
Україна – 31 країна у НАТО?
Міністр зауважив, що для отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО або ж набуття членства зроблено вже багато. Проте попереду роботи не менше.
Сьогодні Альянс об'єднує 30 країн світу. Чи може 31 стати Україна? Чому б ні? З 72 річницею, Альянсе,
– наголосив Таран.
Зауважимо, що раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили припущення, що Україна зможе стати повноцінним членом НАТО у 2030 році.
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