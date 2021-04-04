НАТО для України є надійним партнером з питань безпеки ще з моменту здобуття нею незалежності. У річницю створення Альянсу в Міноборони відзначили плідну співпрацю з організацією.

Відносини України та НАТО значно розвинулись за останній час. Базуються вони на спільних інтересах та цінностях, наголосив міністр оборони Андрій Таран.

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Таран: Україна відстоює безпеку Європи

Міністр звернув увагу на те, що "по іншу сторону добра" Росія розпалює збройні конфлікти та проводить гібридні операції проти молодих демократій, зокрема – України.

До 2014 року наше Міноборони мало річний бюджет менше ніж 1,0% ВВП. Водночас "дружня старша сестра" виношувала плани окупації наших територій,

– зауважив він.

"Позаблоковий статус обійшовся нам окупацією 9% наших територій та життями понад 13 тисяч наших громадян. Мільйони наших людей відрізав мур пропаганди, брехні і несвободи", – додав Таран.

Й відзначив, що партнерство з НАТО є вкрай важливим у протистоянні глобальним загрозам, таким як російська агресія, а також подякував країнам-членам Альянсу за підтримку.

"За останні 7 років Україна твердо відстоює не лише власну незалежність, а й безпеку та стабільність Європи, виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО", – заявив він.

Про членство України в НАТО

Таран також підкреслив, що курс України на повноправне членство в НАТО залишається нашим стратегічним пріоритетом та закріплений у Конституції України.

Довідка. Україна подала заявку про вступ до НАТО ще у 2008 році. Але тоді, на Бухарестському саміті, це зафіксували тільки як майбутню мету

За його словами, на шляху до цього Україна здійснила значний прогрес. Зокрема, всупереч недоброзичливцям отримала від Альянсу статус партнера з розширеними можливостями.

Цей статус надається лише тим країнам, збройні сили яких вже працюють із використанням стандартів НАТО, вже є взаємосумісними з арміями членів Альянсу,

– пояснив міністр.

Й наголосив, що у такий спосіб НАТО вкотре продемонструвало Україні свою підтримку. Це підтверджує довіру з боку Альянсу та відзначає внесок країни у проведенні спільних операцій.

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"Процедура була тривалою, хоч і непублічною. Ми отримали цей статус раніше від очікуваного терміну. Країни НАТО чітко показали, що розцінюють Україну як рівного партнера", – додав він.

Довідка. Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року. Водночас це ще не означає швидке набуття статусу держави-члена організації.

Урядовець запевнив, що впровадження стандартів НАТО є дорожньою картою розвитку українських структур. Адже саме стандарти Альянсу є найкращими стандартами військової сфери.

Україна – 31 країна у НАТО?

Міністр зауважив, що для отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО або ж набуття членства зроблено вже багато. Проте попереду роботи не менше.

Сьогодні Альянс об'єднує 30 країн світу. Чи може 31 стати Україна? Чому б ні? З 72 річницею, Альянсе,

– наголосив Таран.

Зауважимо, що раніше у Міністерстві закордонних справ України висловили припущення, що Україна зможе стати повноцінним членом НАТО у 2030 році.