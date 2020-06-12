Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Що цей статус означає і яку практичну користь він може принести Україні – читайте далі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував нашим партнерам по Альянсу на сторінці у твіттері.

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Цей день настав. Я глибоко вдячний нашим партнерам по Альянсу за те, що вони зробили це можливим. Україна нарешті отримує заслужений статус партнера з розширеними можливостями НАТО. Ми робимо один одного сильніше разом,

– написав Кулеба.

Міністр оборони Андрій Загороднюк додав, що такий статус мають країни, які не є членами НАТО, але інтегровані та працюють разом з Альянсом. Він назвав здобуття Україною статусу партнера НАТО найбільшим проривом в євроатлантичній інтеграції відколи наша країна остаточно визначилась зі своїм курсом.

"Наступний крок – членство у НАТО", – наголосив Загороднюк.

Що передбачає статус партнера

НАТО ще у 2014 році запустив так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.

Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.

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