Україна з року в рік наголошує на своєму шляху до НАТО та ЄС. Такий рух підтримує і чимало українців. На противагу їм є ті, хто виступає за вступ до Євразійського економічного союзу та ОДКБ. Однак є й ті, хто вважають, що Україна має бути позаблоковою державою та не вступати в жодні союзи. Про все це - в матеріалі сайту 24 каналу.

Опитування українців про те, де вони бачать Україну в майбутньому, провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Вступ до Європейського Союзу чи Євразійського економічного союзу

За даним соціологів, до вступу в ЄС схиляються 46,1% опитаних українців. Натомість бачити Україну в складі Євразійського економічного союзу (ЄврАзЕС) хочуть 13,1% опитаних.

При цьому кожен четвертий опитаний (28,3%) вважає, що Україна не повинна вступати в жодний з союзів. Ще 12,5% відмовилися відповідати.

Щодо вступу до ЄС, то найбільше прихильників такої ідеї мешкає на Заході України – 64,5% опитаних. Більше, аніж половина мешканців Центру (52%), а також кожен третій житель Півдня (33,3%) теж виступають за вступ до ЄС. Найменше схильних до такого – на Донбасі – 19,5%. При цьому що на Сході цей показник – 26,9%.

Найбільшу підтримку вступу до ЄврАзЕС отримав від мешканців Півдня – кожен четвертий голос (24,9% опитаних). Приблизно стільки ж – на Донбасі (24%) та Сході (22,9%). Лише кожен десятий житель Центру (10,4%) бачить Україну в цьому об’єднанні. І доволі незначна підтримка на Заході – 1,5%.

Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС)Міжнародна економічна організація. Була створена на основі укладеного в 1995 році Митного союзу Білорусі, Казахстану, Киргизстану та Росії. Тож інколи й надалі називається Митний союз. Згодом до організації вступив і Таджикистан.

Головне завдання організації – виробленням єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування загального ринку.

Щодо неприєднання до жодного з союзів, то ця підтримка зростає від Заходу (22,7%), через Центр (27,1%) та Південь (28,9%) на Схід (33,9%) до Донбасу (40,2%).

Скільки українців за вступ до НАТО, а скільки за ОДКБ

Членом НАТО Україну хочуть бачити 41,9% опитаних українців. За те, щоб Україна стала членом ОДКБ – 12% голосів. Понад третина опитаних (34,7%) вважає, що Україні слід залишатися нейтральною державою. 11,4% опитаних не зуміли відповісти на це питання або відмовилися відповідати.

Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ)Військово-політична міжнародна організація, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Штаб-квартира організації – у Москві.

Вибір між НАТО та ОДКБ за регіональною приналежністю майже співпадає з вибором між ЄС та ЄврАзЕС. На Заході та Центрі більше прихильників Північноатлантичного альянсу – 61,6% та 46% опитаних відповідно. Натомість ОДКБ там підтримують 2,7% та 11% опитаних жителів. На Півдні підтримка НАТО складає 27,3% проти 19,8% за ОДКБ. На Сході – 24,5% та 18,8% відповідно. І лише на Донбасі за ОДКБ більше голосів, аніж за НАТО – 20,7% проти 16,7%.

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При цьому майже половина жителів Донбасу (49,4%) виступає за позаблоковий статус України. На Сході цей показник – 45,5%, а на Півдні – 41,1% опитаних. В Центрі таких майже кожен третій (32,2%). На Заході – майже кожен четвертий (23,8%).

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом квітня – травня 2020 року. Польовий етап тривав з 26 по 30 квітня.

Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для України в цілому та для окремих 5 макрорегіонів:

Захід – Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька і Чернівецька області,

Центр – Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська, Чернігівська області та м. Київ,

Південь – Миколаївська, Одеська і Херсонська області,

Схід – Дніпропетровська, Запорізька і Харківська області;

Донбас – Донецька і Луганська області.

У Луганській та Донецькій області опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.

Всього було опитано 1507 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим).