Майже третина українців поїхала б жити до США чи країн Євросоюзу за умови отримання громадянства. А до Росії за гроші переселилися б понад 11% українців.

Про бажання українців змінити країну проживання свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Респондентів запитали, чи хотіли б вони переїхати на постійне проживання до США, країн Євросоюзу чи Росії, якби отримали громадянство.

Можливість переїхати до США, ЄС чи РФ

До Сполучених Штатів та Євросоюзу поїхали б 27,1% опитаних. Відмовилися б від пропозиції 65,1%. Крім того, 7,8% опитаних не змогли відповісти на цю перспективу.

поїхали б 27,1% опитаних. Відмовилися б від пропозиції 65,1%. Крім того, 7,8% опитаних не змогли відповісти на цю перспективу. До Росії поїхали б 6,3% респондентів. Однак у випадку грошової підтримки зі сторони РФ у сумі, 100 тисяч доларів "підйомних", охочих було б мало не удвічі більше – 11,2%.

Куди б хотіли переселитися українці / Інфографіка КМІС

Як бажання переїзду залежить від політичних вподобань

Жити на Заході найбільше хотіли б виборці Петра Порошенка, Ігоря Смешка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського.

найбільше хотіли б виборці Петра Порошенка, Ігоря Смешка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського. Натомість охочих поїхати до РФ більше серед жителів півдня та Донбасу. А також серед прихильників Віктора Медведчука та Юрія Бойка.

більше серед жителів півдня та Донбасу. А також серед прихильників Віктора Медведчука та Юрія Бойка. Цікаво, що грошова підтримка збільшила б майже на 4% охочих поїхати до країни окупанта серед мешканців західних областей та на 2% – серед прихильників Петра Порошенка.

збільшила б майже на 4% охочих поїхати до країни окупанта серед мешканців західних областей та на 2% – серед прихильників Петра Порошенка. Навіть серед виборців Медведчука і Бойка в обох випадках переважають ті, які обрали б США чи ЄС замість Росії.



Скільки б українців поїхали у США та ЄС: залежність від політичних вподобань / Інфографіка КМІС



Скільки б українців поїхали у РФ: залежність від політичних вподобань / Інфографіка КМІС



Як на бажання переселитися у РФ вплинула б грошова допомога / Інфографіка КМІС

Що відомо про опитування? КМІС проводив соціологічне дослідження з 26 по 30 квітня 2020 року. 1 500 українців опитали на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Мешканців окупованих територій не опитували. Похибка вибірки не перевищує 2.6%.