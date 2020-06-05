Свіжі соціологічне опитування показує падіння підтримки "Слуги народу". Натомість зростають рейтинги опозиційних парламентських сил. Винятком є лише "Голос", рейтинг якого буквально обвалився.

Свіжі рейтинги партій публікує Київський міжнародний інститут соціології.

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Як і під час минулих виборів майже рік тому, лідирує пропрезидентська партія "Слуга народу". Серед усіх виборців її підтримують 19,6%, а серед тих, хто визначився – 29,9%.

Враховуючи, що майбутні вибори відбуватимуться за повністю пропорційною системою, якщо б вибори відбулися нині, владна партія, найімовірніше, втратила б монобільшість.

Разом з падінням підтримки "Слуги народу" простежується зростання рейтингів опозиційних партій. Втім лише серед тих виборців, що вже визначилися. Їхня підтримка серед усіх виборців залишилася приблизно на тому ж рівні що й була під час виборів:

Опозиційна платформа – 10,4% серед усіх і 15,5% серед тих, хто визначився;

– 10,4% серед усіх і 15,5% серед тих, хто визначився; Європейська солідарність – 8,9% і 13,5%;

– 8,9% і 13,5%; Батьківщина – 7,6% і 11,6%.

Винятком тут є лише партія "Голос", рейтинги якої обвалилися. Нині партію підтримали б 1,9% серед усіх виборців і 2,8% серед тих, хто визначився. Отже партія, найімовірніше, до парламенту б не пройшла.

Замість "Голосу" пройти до Верховної Ради мають шанси ще 3 партії. Їхня підтримка або вища за позначку в 5% або ж перебуває у межах похибки:

Сила і честь – 4,5% серед усіх виборців і 6,9% серед тих, хто визначився;

– 4,5% серед усіх виборців і 6,9% серед тих, хто визначився; Радикальна партія – 3,2% і 4,9%;

– 3,2% і 4,9%; Свобода – 3,1% і 4,7%.



Рейтинги партій на виборах до парламенту / інфографіка КМІС

Опитування проведене у період з 26 до 30 квітня. Всього опитано 1 507 респондентів шляхом телефонних інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення в усіх регіонах України, крім АР Крим. Похибка не перевищує 2,6%.