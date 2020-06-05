Свежий социологический опрос показывает падение поддержки "Слуги народа". В то же время растут рейтинги оппозиционных парламентских сил. Исключением является лишь "Голос", рейтинг которого буквально рухнул.

Свежие рейтинги партий публикует Киевский международный институт социологии.

К слову Лидер Зеленский и неожиданный кандидат: кого украинцы поддержали бы на выборах

Как и во время прошлых выборов почти год назад, лидирует пропрезидентская партия "Слуга народа". Среди всех избирателей ее поддерживают 19,6%, а среди тех, кто определился – 29,9%.

Учитывая, что предстоящие выборы будут проходить по полностью пропорциональной системе, если бы выборы состоялись сегодня, правящая партия, скорее всего, потеряла бы монобольшинство.

Вместе с падением поддержки "Слуги народа" наблюдается рост рейтингов оппозиционных партий. Впрочем лишь среди тех избирателей, которые уже определились. Их поддержка среди всех избирателей осталась примерно на том же уровне что и была на выборах:

Оппозиционная платформа – 10,4% среди всех и 15,5% среди тех, кто определился;

– 10,4% среди всех и 15,5% среди тех, кто определился; Европейская солидарность – 8,9% и 13,5%;

– 8,9% и 13,5%; Батькивщина – 7,6% и 11,6%.

Исключением здесь является лишь партия "Голос", рейтинги которой обвалились. Сейчас партию поддержали бы 1,9% всех избирателей и 2,8% среди тех, кто определился. Итак партия, скорее всего, в парламент бы не прошла.

Вместо "Голоса" пройти в Верховную Раду имеют шансы еще 3 партии. Их поддержка или выше отметки в 5% или находится в пределах погрешности

Сила и честь – 4,5% всех избирателей и 6,9% среди тех, кто определился;

– 4,5% всех избирателей и 6,9% среди тех, кто определился; Радикальная партия – 3,2% и 4,9%;

– 3,2% и 4,9%; Свобода – 3,1% и 4,7%.



Рейтинги партий на выборах в парламент / инфографика КМИС

Опрос проведен в период с 26 по 30 апреля. Всего опрошено 1507 респондентов путем телефонных интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения во всех регионах Украины, кроме АР Крым. Погрешность не превышает 2,6%.