Почти треть украинцев поехала бы жить в США или страны Евросоюза при условии получения гражданства. А в Россию за деньги переселились бы более 11% украинцев.

О желании украинцев сменить страну проживания свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Респондентов спросили, хотели бы они переехать на постоянное жительство в США, страны Евросоюза или Россию, если бы получили гражданство.

Возможность переехать в США, ЕС или РФ

В Соединенные Штаты и Евросоюз поехали бы 27,1% опрошенных. Отказались бы от предложения 65,1%. Кроме того, 7,8% опрошенных не смогли ответить на эту перспективу.

поехали бы опрошенных. Отказались бы от предложения 65,1%. Кроме того, 7,8% опрошенных не смогли ответить на эту перспективу. В Россию поехали бы 6,3% респондентов. Однако в случае денежной поддержки со стороны РФ в сумме 100 тысяч долларов "подъемных", желающих было едва ли не вдвое больше – 11,2%.

Куда бы хотели переселиться украинцы / Инфографика КМИС

Как желание переезда зависит от политических предпочтений

Жить на Западе больше всего хотели бы избиратели Петра Порошенко, Игоря Смешко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

больше всего хотели бы избиратели Петра Порошенко, Игоря Смешко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского. Однако желающих поехать в РФ больше среди жителей юга и Донбасса. А также среди сторонников Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

больше среди жителей юга и Донбасса. А также среди сторонников Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Интересно, что денежная поддержка увеличила бы почти на 4% желающих поехать в страны оккупанта среди жителей западных областей и на 2% – среди сторонников Петра Порошенко.

увеличила бы почти на 4% желающих поехать в страны оккупанта среди жителей западных областей и на 2% – среди сторонников Петра Порошенко. Даже среди избирателей Медведчука и Бойко в обоих случаях преобладают те, которые выбрали бы США или ЕС вместо России.

Сколько бы украинцев уехали в США и ЕС: зависимость от политических предпочтений / Инфографика КМИС

Сколько бы украинцев поехали в РФ: зависимость от политических предпочтений / Инфографика КМИС

Как на желание переселиться в РФ повлияла бы денежная помощь / Инфографика КМИС

Что известно об опросе?КМИС проводил социологическое исследование с 26 по 30 апреля 2020 года. 1 500 украинцев опросили на основе случайной выборки телефонных номеров. Жителей оккупированных территорий не опрашивали. Погрешность выборки не превышает 2.6%.