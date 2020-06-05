Украина из года в год говорит о своем пути в НАТО и ЕС. Такое движение поддерживают и многие украинцы. В противовес им есть те, кто выступает за вступление в Евразийский экономический союз и ОДКБ. Однако есть и те, кто считают, что Украина должна быть внеблоковым государством и не вступать ни в какие союзы. Обо всем этом – в материале сайта 24 канала.

Опрос украинцев о том, где они видят Украину в будущем, провел Киевский международный институт социологии.

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Вступление в Европейский Союз или Евразийский экономический союз

По данным социологов, к вступлению в ЕС склоняются 46,1% опрошенных украинцев. Зато видеть Украину в составе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) хотят 13,1% опрошенных.

При этом каждый четвертый опрошенный (28,3%) считает, что Украина не должна вступать ни в один из союзов. Еще 12,5% отказались отвечать.

Больше всего сторонников идеи вступления в ЕС живет на Западе Украины – 64,5% опрошенных. Больше, чем половина жителей Центра (52%), а также каждый третий житель Юга (33,3%) тоже выступают за вступление в ЕС. Меньше склонных к такому – на Донбассе – 19,5%. При этом что на Востоке этот показатель – 26,9%.

Наибольшую поддержку вступление в ЕврАзЭС получило от жителей Юга – каждый четвертый голос (24,9% опрошенных). Примерно столько же – на Донбассе (24%) и Востоке (22,9%). Лишь каждый десятый житель Центра (10,4%) видит Украину в этом объединении. И довольно незначительная поддержка на Западе – 1,5%.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)Международная экономическая организация. Была создана на основе заключенного в 1995 году Таможенного союза Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Поэтому иногда и в дальнейшем называется Таможенный союз. Впоследствии в организацию вступил и Таджикистан.

Главная задача организации – выработка единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка.

Поддержка неприсоединения ни к одному из союзов растет от Запада (22,7%), через Центр (27,1%) и Юг (28,9%) на восток (33,9%) до Донбасса (40,2 %).

Сколько украинцев за вступление в НАТО, а сколько за ОДКБ

Членом НАТО Украину хотят видеть 41,9% опрошенных украинцев. За то, чтобы Украина стала членом ОДКБ – 12% голосов. Более трети опрошенных (34,7%) считает, что Украине следует оставаться нейтральным государством. 11,4% опрошенных не сумели ответить на этот вопрос или отказались отвечать.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ)Военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Штаб-квартира организации – в Москве.

Выбор между НАТО и ОДКБ за региональной принадлежностью почти совпадает с выбором между ЕС и ЕврАзЭС. На Западе и в Центре больше сторонников Североатлантического альянса – 61,6% и 46% опрошенных соответственно. Зато ОДКБ там поддерживают 2,7% и 11% опрошенных жителей. На Юге поддержка НАТО составляет 27,3% против 19,8% за ОДКБ. На Востоке – 24,5% и 18,8% соответственно. И только на Донбассе за ОДКБ больше голосов, чем за НАТО – 20,7% против 16,7%.

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При этом почти половина жителей Донбасса (49,4%) выступает за внеблоковый статус Украины. На Востоке этот показатель – 45,5%, а на юге – 41,1% опрошенных. В Центре таких почти каждый третий (32,2%). На Западе – почти каждый четвертый (23,8%).

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение апреля – мая 2020 года. Полевой этап длился с 26 по 30 апреля.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайного генерирования мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины в целом и для отдельных 5 макрорегионов:

Запад – Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области,

Центр – Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская области и г. Киев,

Юг – Николаевская, Одесская и Херсонская области,

Восток – Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области;

Донбасс – Донецкая и Луганская области.

В Луганской и Донецкой области опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Всего было опрошено 1 507 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым).