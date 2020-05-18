Закон о референдуме: когда заработает громкое обещание Зеленского

Верховная Рада в ближайшее время может принять закон о "Всеукраинском референдуме". Принятие этого закона – одно из предвыборных обещаний президента Зеленского. О чем говорится в законе и какие возможные оговорки, – в материале 24 канала.

Насколько действенным будет закон о референдуме

Как рассказал 24 каналу политический эксперт Андрей Вигиринский, закон о "Всеукраинском референдуме" соответствует ожиданиям и запросам общества. Поэтому документ примут, скорее всего, уже осенью.

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Референдум – инструмент для того, чтобы власть для реализации своей политики спросила: не против ли этого граждане. С точки зрения эффективности и развития государственного строительства, референдум действенный и обеспечивает участие граждан в государственной политике,

– замечает Андрей Вигиринский.



Год назад Зеленский пообещал закон о референдуме / Фото Getty

Эксперт напоминает: механизмы референдума предусмотрены Конституцией как форма непосредственной демократии. Но нет процедуры. И закон это определит.

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Что предусматривает проект закона о "Всеукраинском референдуме"

Проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме" разработан рабочей группой и вынесен на общественное обсуждение. Согласно его положениям предусматривается:

Возможность выносить на референдум более одного вопроса.

Вводится электронное голосование.

Предлагается ввести отдельный вид референдума – по "вопросам общегосударственного значения". Такой референдум будет не императивным, а консультативным.

Предметом всеукраинского референдума могут быть такие вопросы:

утверждение изменений в разделы І, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины;



На референдум будут выноситься вопросы территориального устройства / Фото Getty

Не могут выноситься вопросы:

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

относительно налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Какие насущные вопросы могут вынести на всеукраинский референдум

По мнению Андрея Вигиринского, хочется услышать конкретный список вопросов для вынесения на всеукраинский референдум. Политолог подчеркивает: не должны выноситься вопросы, важные с точки зрения стратегии национальной безопасности – экономики, экологии, энергетики, газодобычи в частности.

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Рынок земли. По словам Вигиринского, нельзя просто сформулировать вопрос: открываем или нет рынок земли. Это некорректно.

Рынок земли будет открыт. И это вопрос, который не должен быть предметом для всеукраинского референдума. Призывы "Батькивщины" и "ОПЗЖ" о референдуме по рынку земли – популизм и бессмыслие,

– подчеркивает Вигиринский.

При этом эксперт допускает референдум относительно земель государственной собственности. Но при правильной организации, проведении всеобщественной дискуссии.



Вопрос об открытии рынка земли не должен выноситься на референдум / Фото 24 канала

Вступление в НАТО

Сейчас, убежден Вигиринский, вопрос не находится на повестке дня. Украина не является кандидатом на вступление в НАТО или участником программы действий – того, что предусмотрено статусом партнерства. Кроме того, если на референдуме проголосуют против вступления, это затормозит отношения с НАТО.

Местные референдумы

Как отмечает Вигиринский, местные референдумы важны с точки зрения механизма. Когда люди чувствуют ответственность за участие и решение. Также организация такого голосования проще.

Начинать нужно с проведения местных референдумов. Люди должны привыкнуть, что такой институт есть, и его решения выполняются,

– говорит Вигиринский.

Впрочем, подчеркивает политолог, должен быть список вопросов, по которым местные референдумы проводиться не будут, чтобы не было манипуляций. Например, о статусе отдельных территориальных единиц, границ районов, городов или сел. Строить или нет АЭС.