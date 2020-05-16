Общенациональный референдум: что известно о законопроекте и когда его рассмотрит Рада

Верховная Рада сможет проголосовать за проект закона о референдуме через несколько недель. Документ сначала рассмотрят эксперты Венецианской комиссии.

Після розгляду Венеційською комісією, законопроєкт внесуть до парламенту. Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Радіо Свобода".

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За його словами, 12 травня перший законопроєкт з цього пакету надіслали Венеційській комісії.

Я сподіваюсь, що найближчим часом, за декілька тижнів, зможемо винести його до зали Верховної ради та розглянути,

– пообіцяв Разумков.

Що входить до пакету законопроєктів про народовладдя? Зеленський обіцяв ще першим своїм указом затвердити концепцію народовладдя в Україні. Це система, що складається із закону про всеукраїнський референдум, закону про місцевий референдум, закону про народне вето, закону про електронні петиції, закону про відкликання. Наразі вони всі опрацьовуються.

Варто знати! Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Комісія надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям.

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Що вже відомо про законопроєкт про всеукраїнський референдум

Закон про всеукраїнський референдум зберігав чинність ще з 2012 року, але він був визнаний неконституційним. У 2018 році його скасував Конституційний суд. Закон тривалий час діяв, але жодного разу так і не був застосований. Фактично, відтоді Україна два роки живе без закону.

Відповідно до тексту нового законопроєкту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про:

III (Вибори. Референдум),

XIII (Внесення змін до Конституції) Конституції;

вирішення питання загальнодержавного значення;

затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, який передбачає зміну території України;

припинення дії закону або окремих його положень.