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      В Раде подготовили первый законопроект о всеукраинском референдуме, – Стефанчук

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      Продолжается работа над законопроектом о референдуме
      Продолжается работа над законопроектом о референдуме / 24 канал

      В Верховной Раде уже завершили работу над законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме. Сейчас документ ожидает выводов от международных институтов.

      Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что законопроект уже получил не только положительные отзывы, но и замечания от украинских специалистов, научных институтов и от международных институтов, сообщает "Украинская правда".

      Обратите внимание Проводить референдум о разрешении иностранцам покупать землю – нелогично, – нардеп Сольский

      Мы ожидаем сейчас выводы от швейцарских институтов, мы обратились к послу Швейцарии,
      – сказал Стефанчук.

      По словам политика, благодаря представителям Венецианской комиссии законопрект перевели на английский язык и распространили для всего мира. Украина ожидает отзывов от международных институтов.

      Руслан Стефанчук добавил, что после завершения карантинных мер обязательно состоится финальное собрание рабочей группы и "законопроект попадет в зал".

      Заметим, что 28 апреля президент подписал закон об открытии рынка земли в Украине. Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Согласно закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться именно на референдуме.

      Что еще известно о законе о рынке земли

      Закон о рынке земли был одним из условий МВФ для получения новой программы финансирования.

      В частности, закон предусматривает:

      • С 2021 года землю смогут покупать только физические лица и не больше 100 гектаров в одни руки.
      • С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.
      • Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением до 10 тысяч гектаров.
      • Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу, в случае согласия большинства граждан Украины.

      Закон о рынке земли: что он предусматривает – читайте объяснение в материале 24 канала.

      ринок землі що відомо україна закон
      Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Руслан Стефанчук Законодательство Референдум Рынок земли Новости политики
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