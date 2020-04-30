У Раді підготували перший законопроєкт про всеукраїнський референдум, – Стефанчук

У Верховній Раді вже завершили роботу над законопроєктом з блоку народовладдя щодо всеукраїнського референдуму. Наразі документ очікує висновків від міжнародних інституцій.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що законопроєкт уже отримав не тільки схвальні відгуки, але й зауваження від український фахівців, наукових інституцій та від міжнародних інституцій, повідомляє "Українська правда".

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Ми очікуємо зараз висновки від швейцарських інституцій, ми звернулися до посла Швейцарії,

– сказав Стефанчук.

За словами політика, завдяки представникам Венеційської комісії законопрєкт переклали англійською мовою і поширили для всього світу. Україна очікує відгуків від міжнародних інституцій.

Руслан Стефанчук додам, що після завершення карантинних заходів обов’язково відбудеться фінальне зібрання робочої групи і "законопроєкт потрапить у зал".

Зауважимо, що 28 квітня президент підписав закон про відкриття ринку землі в Україні. Документ вступає в дію з 1 липня 2021 року. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься саме на референдумі.

Що ще відомо про закон про ринок землі

Закон про ринок землі був однією з умов МВФ для отримання нової програми фінансування.

Зокрема, закон передбачає:

З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання, у разі згоди більшості громадян України.

Закон про ринок землі: що він передбачає – читайте пояснення у матеріалі 24 каналу.



Що треба знати про ринок землі / Інфографіка 24 каналу