Проводити референдум про дозвіл іноземцям купувати землю – нелогічно, – нардеп Сольський

Закон про ринок землі забороняє іноземцям купувати землю в Україні. Тож проводити відповідний референдум для підтвердження цієї тези – нелогічно.

"Ми розуміємо настрої населення. Ставлення до допуску іноземців буде мінятися, коли будуть перші результати роботи ринку", – заявив голова аграрного комітету Ради Микола Сольський в інтерв'ю "Економічній правді" у відповідь на питання про ймовірну дату референдуму.

Дізнайтеся, скільки коштуватиме гектар землі після запуску ринку

Він додав, що в Польщі відбувалося так само. Спершу поляки були проти продажу землі іноземцям, а зараз потроху відкривають для них ринок. На все потрібен час.

Сольський наголосив, що референдум – це не питання 2020 року і, можливо, навіть не 2021 року.

Перше – треба, щоб ринок попрацював якийсь час, щоб всі зрозуміли: сонце сходить, річки течуть, земля обробляється, ніякий олігарх багато землі не скупив, а далі займається нафтою й газом, якими звик займатися. Це перший момент,

– пояснив нардеп.

Другий момент, за його словами, – свій попит повинен вдовольнити найбільш активний прошарок – українські підприємці, які займаються аграрним бізнесом. У певний момент вони зрозуміють, що повинні мати можливість не тільки заробити на землі, але й з вигодою її продати.

Що передбачає закон про ринок землі

Продавати власну землю сільськогосподарського призначення можна буде з 1 липня 2021 року . Зауважимо, що землі державної та комунальної власностей під продаж не потраплять.

. Зауважимо, що землі державної та комунальної власностей під продаж не потраплять. Спершу землю купувати зможуть лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки.

Юридичні особи зможуть купувати землю тільки з 2024 року та з обмеженням у 10 тисяч гектарів.

Іноземці зможуть купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання – якщо на це погодяться більшість громадян України. При цьому незалежно від рішення референдуму іноземцям буде заборонено купувати землі в 50-кілометровій зоні від держкордону України.

При цьому незалежно від рішення референдуму іноземцям буде заборонено купувати землі в 50-кілометровій зоні від держкордону України. Заборонено продавати землі юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції.

Банки можуть бути власниками земель у межах стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах упродовж 2 років.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою від їх нормативної грошової оцінки. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.



Що передбачає закон про ринок землі / Інфографіка 24 каналу