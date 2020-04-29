Проводить референдум о разрешении иностранцам покупать землю – нелогично, – нардеп Сольский

Закон о рынке земли запрещает иностранцам покупать землю в Украине. Поэтому проводить соответствующий референдум для подтверждения этого тезиса – нелогично.

"Мы понимаем настроения населения. Отношение к допуску иностранцев будет меняться, когда будут первые результаты работы рынка", – заявил глава аграрного комитета Рады Николай Сольский в интервью "Экономической правде" в ответ на вопрос о вероятной дате референдума.

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Он добавил, что в Польше происходило так же. Сначала поляки были против продажи земли иностранцам, а сейчас понемногу открывают для них рынок. На все нужно время.

Сольский отметил, что референдум – это не вопрос 2020 года и, возможно, даже не 2021 года.

Первое – нужно, чтобы рынок поработал какое-то время, чтобы все поняли: солнце восходит, реки текут, земля обрабатывается, никакой олигарх много земли не скупил, а дальше занимается нефтью и газом, которыми привык заниматься. Это первый момент,

– пояснил нардеп.

Второй момент, по его словам, – свой спрос должна удовлетворить наиболее активная прослойка – украинские предприниматели, которые занимаются аграрным бизнесом. В определенный момент они поймут, что должны иметь возможность не только заработать на земле, но и с выгодой ее продать.

Что предусматривает закон о рынке земли

Продавать собственную землю сельскохозяйственного назначения можно будет с 1 июля 2021 года . Заметим, что земли государственной и коммунальной собственности под продажу не попадут.

. Заметим, что земли государственной и коммунальной собственности под продажу не попадут. Сначала покупать землю смогут только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2023 года ограничение составит до 10 тысяч гектаров в одни руки.

Юридические лица смогут покупать землю только с 2024 года и с ограничением в 10 тысяч гектаров.

Иностранцы смогут покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу – если на это согласятся большинство граждан Украины. При этом независимо от решения референдума иностранцам будет запрещено покупать земли в 50-километровой зоне от госграницы Украины.

При этом независимо от решения референдума иностранцам будет запрещено покупать земли в 50-километровой зоне от госграницы Украины. Запрещено продавать земли юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции.

Банки могут быть собственниками земель в пределах взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2 лет.

Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Эта норма будет действовать до 1 января 2030 года.



Что предусматривает закон о рынке земли / Инфографика 24 канала