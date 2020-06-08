НАТО з партнерами розпочали 7 червня щорічні навчання у Балтійському морі. Як і слід було очікувати, у Росії цю подію зустріли агресивно: мовляв, робити якісь військові маневри біля кордонів РФ – це "явно антиросійська" поведінка, і взагалі – краще б Альянс із коронавірусом воював.

3000 військових та приблизно 60 кораблів та літаків беруть участь у великих військово-морських навчаннях НАТО BALTOPS 2020. Про це мовиться на офіційному сайті ВМФ США.

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Головне про навчання НАТО у Балтійському морі 2020 року

Триватимуть вони з 7 до 16 червня у Балтійському морі біля узбережжя Німеччини й Данії.

Залучені до навчань армії 17 країн Альянсу та 2 партнерів – Швеції та Фінляндії.

COVID-19 у плани навчань вніс деякі корективи: операції передбачені лише морські, наземних не буде.

The 49th #BALTOPS2020 exercise, the premier maritime-focused exercise in the #Baltic Region, kicks off today in the Baltic Sea with 19 nations participating! #NavyPartnerships



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Promotional ️ contains footage from previous exercises. pic.twitter.com/LpvMirePCN — U.S. Navy (@USNavy) June 7, 2020

Навчання НАТО у Балтійському морі: реакція Росії

На таку масштабну військову подію не могли не відреагувати у Росії, де НАТО вважають якщо не ворогом, то конкурентом.

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Зокрема, як пише Интерфакс, у Держдумі вже назвали натівські маневри "явно антиросійськими". Таку позицію висловив перший заступник керівника комітету Думи з оборони Андрій Красов.

Світова спільнота ще не впоралася з епідемією коронавірусу. Чи не краще НАТО зараз зайнятися цим питанням?

– заявив Красов.

А чому навчання антиросійські? Та бо тому, каже Красов, що їх проводять біля кордонів Росії.

Цікаво, що дещо раніше у російському МЗС висловили ще одне неординарне міркування:

Мовляв, НАТО так вибудувало план заходів на 2020 рік, щоб пік військової активності припав на період навколо "Дня Перемоги".

Зауважимо, ці навчання НАТО у Балтійському морі – щорічні, проводять їх ще з 1972 року (у 2020 вони – 49 за ліком).



Навчання НАТО у Балтійському морі стартували / Фото Polskieradio