НАТО с партнерами начали 7 июня ежегодные учения в Балтийском море. Как и следовало ожидать, в России это событие встретили агрессивно: мол, делать какие-то военные маневры у границ РФ – это "явно антироссийское" поведение, и вообще – лучше бы Альянс с коронавирусом воевал.

3000 военных и примерно 60 кораблей и самолетов участвуют в крупных военно-морских учениях НАТО BALTOPS 2020 . Об этом говорится на официальном сайте ВМФ США .

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Главное об учениях НАТО в Балтийском море 2020

Идут они с 7 по 16 июня в Балтийском море у побережья Германии и Дании.

Привлечены к учениям армии 17 стран Альянса и 2 партнеров – Швеции и Финляндии.

COVID-19 в планы учений внес некоторые коррективы: операции предусмотрены только морские, наземных не будет.

Учения НАТО в Балтийском море: реакция России

На такое ​​масштабное военное событие не могли не отреагировать в России, где НАТО считают если не врагом, то конкурентом.

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В частности, как пишет Интерфакс , в Госдуме уже назвали натовские маневры "явно антироссийскими". Такую позицию высказал первый заместитель руководителя комитета Думы по обороне Андрей Красов.

Мировое сообщество еще не справилось с эпидемией коронавируса. Не лучше ли НАТО сейчас заняться этим вопросом?

– заявил Красов.

А почему учения антироссийские? Так потому, говорит Красов, что проводят их у границ России.

Интересно, что несколько ранее в российском МИДе выразили еще одно занимательное суждение:

Мол, НАТО так выстроило план мероприятий на 2020 год, чтобы пик военной активности пришелся на период вокруг "Дня Победы" .

Заметим, эти учения НАТО в Балтийском море – ежегодные, проводят их еще с 1972 года (в 2020 они – 49 по счету).