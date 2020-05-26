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Шаг к НАТО: Зеленский утвердил годовую национальную программу сотрудничества Украины и Альянса

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Зеленський зробив крок на зустріч НАТО
Зеленський зробив крок на зустріч НАТО / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год. Этот шаг должен еще больше приблизить Украину к НАТО.

Указ №203/2020 опубликовали на сайте президента.

Интересно Политические шаги уже сделаны, – заместитель главы МИД о сближении Украины и НАТО

Что предусматривает программа

Программа обеспечивает воплощение определенного в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

Особое внимание обратили на:

  • достижение соответствия Украиной критериев членства в НАТО;
  • перевод сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО;
  • укрепление демократического гражданского контроля.

Что известно о годовой программе сотрудничества?
Годовую национальную программу сотрудничества Украины и НАТО в феврале одобрил Кабмин. В правительстве объясняли, что программу разработали по международной методике Results-Based Management – управление, ориентированное на результат.

Путь Украины к НАТО в годах:

  • 1992 – Украина вступила в Совет североатлантического сотрудничества.
  • 1994 – страна присоединилась к программе "Партнерство ради мира".
  • 1997 – Украина приобрела статус "особый партнер" НАТО.
  • 2004 – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО.
  • 2008 – на Бухарестском саммите приняли декларацию о том, что Украина таки станет членом НАТО.
  • 2019 – Украина обратилась к НАТО относительно партнерства расширенных возможностей.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Владимир Зеленский НАТО
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