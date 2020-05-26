Шаг к НАТО: Зеленский утвердил годовую национальную программу сотрудничества Украины и Альянса
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год. Этот шаг должен еще больше приблизить Украину к НАТО.
Указ №203/2020 опубликовали на сайте президента.
Интересно Политические шаги уже сделаны, – заместитель главы МИД о сближении Украины и НАТО
Что предусматривает программа
Программа обеспечивает воплощение определенного в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
Особое внимание обратили на:
- достижение соответствия Украиной критериев членства в НАТО;
- перевод сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО;
- укрепление демократического гражданского контроля.
Что известно о годовой программе сотрудничества?
Годовую национальную программу сотрудничества Украины и НАТО в феврале одобрил Кабмин. В правительстве объясняли, что программу разработали по международной методике Results-Based Management – управление, ориентированное на результат.
Путь Украины к НАТО в годах:
- 1992 – Украина вступила в Совет североатлантического сотрудничества.
- 1994 – страна присоединилась к программе "Партнерство ради мира".
- 1997 – Украина приобрела статус "особый партнер" НАТО.
- 2004 – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО.
- 2008 – на Бухарестском саммите приняли декларацию о том, что Украина таки станет членом НАТО.
- 2019 – Украина обратилась к НАТО относительно партнерства расширенных возможностей.