Шаг к НАТО: Зеленский утвердил годовую национальную программу сотрудничества Украины и Альянса

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина – НАТО на 2020 год. Этот шаг должен еще больше приблизить Украину к НАТО.

Указ №203/2020 опубликовали на сайте президента. Интересно Политические шаги уже сделаны, – заместитель главы МИД о сближении Украины и НАТО Что предусматривает программа Программа обеспечивает воплощение определенного в Конституции курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Особое внимание обратили на: достижение соответствия Украиной критериев членства в НАТО;

перевод сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО;

укрепление демократического гражданского контроля. Что известно о годовой программе сотрудничества?

Годовую национальную программу сотрудничества Украины и НАТО в феврале одобрил Кабмин. В правительстве объясняли, что программу разработали по международной методике Results-Based Management – управление, ориентированное на результат. Путь Украины к НАТО в годах: 1992 – Украина вступила в Совет североатлантического сотрудничества.

1994 – страна присоединилась к программе "Партнерство ради мира".

1997 – Украина приобрела статус "особый партнер" НАТО.

2004 – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО.

2008 – на Бухарестском саммите приняли декларацию о том, что Украина таки станет членом НАТО.

2019 – Украина обратилась к НАТО относительно партнерства расширенных возможностей.