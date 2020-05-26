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Политические шаги уже сделаны, – замглавы МИД о сближении Украины и НАТО

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Заместитель министра Божок рассказал о сближении Украины и НАТО
Заступник міністра Божок розповів про зближення України і НАТО / Колаж 24 каналу

План действий для Украины относительно членства в НАТО – так называемый ПДЧ – есть, стратегически его согласовано давно, но тактическое решение о его реализации союзникам еще надо принять. Конечно, этого не произойдет, если Украина не выполнит ряд требований и не покажет прогресс в реформировании оборонной отрасли.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, интервью с которым опубликовал 25 мая Интерфакс-Украина.

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Что представитель МИД рассказал о движении Украины к НАТО

Реформы в области безопасности и обороны, разведки, ВСУ – все это есть движением к Плану действий относительно членства в НАТО, который "давно уже находится на нашем горизонте".

Вопрос предоставления Украине Плана действий по членству принципиально согласован в НАТО уже давно, и сегодня союзникам надо принять только тактическое решение,
– сказал Божок.

На пути к этому и Украина предприняла ряд шагов. Например, перевела оборонное ведомство на стандарты НАТО. Еще надо воплотить в Генштабе ВСУ так называемую J-структуру, которая присуща всем странам НАТО, но это вопрос технический.

"Политические шаги уже сделаны: принят соответствующий закон, президент его подписал. Мы действительно имеем серьезный прогресс", – подытожил Божок.

Путь Украины в НАТО: коротко

  • 1992 – Украина вступила в Совет североатлантического сотрудничества.
  • 1994 – вступление в программу "Партнерство ради мира".
  • 1997 – обретение Украиной статуса "особого партнера" ​​НАТО.
  • 2004 – Украина начинает участвовать в миротворческих операциях НАТО (и более таких в мире стран нет, которые бы участвовали в таких операциях, не являясь членами Альянса).
  • 2008 – на Бухарестском саммите одобрили декларацию о том, что Украина таки станет членом НАТО (к сожалению, без указания каких-либо сроков).
  • 2019 – Украина обратилась к НАТО по партнерству расширенных возможностей.
Автор: Олесь Друкач
Теги: МИД Украины НАТО Новости Украины Новости политики
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