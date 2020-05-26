Політичні кроки вже зроблені, – заступник голови МЗС про зближення України і НАТО
План дій для України щодо членства в НАТО – так званий ПДЧ – є, стратегічно його погоджено давно, але тактичне рішення щодо його запровадження союзникам ще треба прийняти. Звісно, цього не станеться, якщо Україна не виконає низку вимог і не покаже прогрес у реформуванні оборонної галузі.
Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інтерв'ю з яким опублікував 25 травня Інтерфакс-Україна.
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Що представник МЗС розповів про рух України до НАТО
Реформи галузі безпеки й оборони, розвідки, ЗСУ – все це є рухом до Плану дій щодо членства в НАТО, "який давно вже перебуває на нашому горизонті".
Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджено в НАТО вже давно, і на сьогодні союзникам треба ухвалити тільки тактичне рішення,
– сказав Божок.
На шляху до цього й Україна зробила низку кроків. Наприклад, перевела оборонне відомство на стандарти НАТО. Ще треба втілити у Генштабі ЗСУ так звану J-структуру, яка притаманна всім країнам НАТО, але це питання технічне.
"Політичні кроки вже зроблені: ухвалений відповідний закон, президент його підписав. Ми дійсно маємо серйозний прогрес", – підсумував Божок.
Шлях України до НАТО: коротко
- 1992 – Україна вступила до Ради північноатлантичної співпраці.
- 1994 – долучення до програми "Партнерство заради миру".
- 1997 – набуття Україною статусу "особливого партнера" НАТО.
- 2004 – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО (і більше таких у світі країн немає, які б брали участь в таких операціях, не будучи членами Альянсу).
- 2008 – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна таки стане членом НАТО (на жаль, без зазначення жодних термінів).
- 2019 – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.