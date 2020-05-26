Політичні кроки вже зроблені, – заступник голови МЗС про зближення України і НАТО

План дій для України щодо членства в НАТО – так званий ПДЧ – є, стратегічно його погоджено давно, але тактичне рішення щодо його запровадження союзникам ще треба прийняти. Звісно, цього не станеться, якщо Україна не виконає низку вимог і не покаже прогрес у реформуванні оборонної галузі.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інтерв'ю з яким опублікував 25 травня Інтерфакс-Україна.

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Реформи галузі безпеки й оборони, розвідки, ЗСУ – все це є рухом до Плану дій щодо членства в НАТО, "який давно вже перебуває на нашому горизонті".

Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджено в НАТО вже давно, і на сьогодні союзникам треба ухвалити тільки тактичне рішення,

– сказав Божок.

На шляху до цього й Україна зробила низку кроків. Наприклад, перевела оборонне відомство на стандарти НАТО. Ще треба втілити у Генштабі ЗСУ так звану J-структуру, яка притаманна всім країнам НАТО, але це питання технічне.

"Політичні кроки вже зроблені: ухвалений відповідний закон, президент його підписав. Ми дійсно маємо серйозний прогрес", – підсумував Божок.

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