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Політичні кроки вже зроблені, – заступник голови МЗС про зближення України і НАТО

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Заступник міністра Божок розповів про зближення України і НАТО
Заступник міністра Божок розповів про зближення України і НАТО / Колаж 24 каналу

План дій для України щодо членства в НАТО – так званий ПДЧ – є, стратегічно його погоджено давно, але тактичне рішення щодо його запровадження союзникам ще треба прийняти. Звісно, цього не станеться, якщо Україна не виконає низку вимог і не покаже прогрес у реформуванні оборонної галузі.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, інтерв'ю з яким опублікував 25 травня Інтерфакс-Україна.

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Що представник МЗС розповів про рух України до НАТО

Реформи галузі безпеки й оборони, розвідки, ЗСУ – все це є рухом до Плану дій щодо членства в НАТО, "який давно вже перебуває на нашому горизонті".

Питання надання Україні Плану дій щодо членства принципово узгоджено в НАТО вже давно, і на сьогодні союзникам треба ухвалити тільки тактичне рішення,
– сказав Божок.

На шляху до цього й Україна зробила низку кроків. Наприклад, перевела оборонне відомство на стандарти НАТО. Ще треба втілити у Генштабі ЗСУ так звану J-структуру, яка притаманна всім країнам НАТО, але це питання технічне.

"Політичні кроки вже зроблені: ухвалений відповідний закон, президент його підписав. Ми дійсно маємо серйозний прогрес", – підсумував Божок.

Шлях України до НАТО: коротко

  • 1992 – Україна вступила до Ради північноатлантичної співпраці.
  • 1994 – долучення до програми "Партнерство заради миру".
  • 1997 – набуття Україною статусу "особливого партнера" НАТО.
  • 2004 – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО (і більше таких у світі країн немає, які б брали участь в таких операціях, не будучи членами Альянсу).
  • 2008 – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна таки стане членом НАТО (на жаль, без зазначення жодних термінів).
  • 2019 – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.
Автор: Олесь Друкач
Теги: МЗС України НАТО Новини України Новини політики
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