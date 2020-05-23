Як Україна може вступити до НАТО під час війни: у США знайшли рішення
Наразі Україна фактично не може стати членом НАТО, оскільки в її складі є окуповані Росією території – Крим та частина Донбасу. Втім у США запропонували варіант, як обійти Північноатлантичний договір.
Нині Україна не може вступити до НАТО через 5 статтю договору, підкреслив ексспецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер під час Київського безпекового форуму.
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Ця стаття передбачає колективний захист. Члени Альянсу визначають напад на одного з них, як напад на них усіх. Таким чином кожна з країн повинна силою захищати свого партнера.
У випадку з Україною НАТО мало б вступити у війну з Росією, аж до звільнення Криму та Донбасу. До такого глибокого конфлікту Альянс наразі не готовий.
Він запропонував розпочати вступ України до Північноатлантичного альянсу, не застосовуючи 5 статтю щодо нашої держави. Тобто НАТО не ітиме силою на Росію.
Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій,
– заявив Курт Волкер.
У цьому випадку він говорив не лише про Україну, а й про дві інші країни, що є партнерами НАТО, але частина їхньої території окупована Росією:
- Молдова – Придністров'я,
- Грузія – Абхазія та Південна Осетія.
Шлях України до НАТО: коротко
- Відносини України та Північноатлантичного альянсу розпочалися у далекому 1992 році, коли наша держава вступила до Ради північноатлантичного співробітництва;
- у 1994 році ми приєдналися до програми "Партнерство заради миру";
- у 1997 Україна стала "особливим партнером" НАТО;
- 2004 рік – Україна починає брати участь у миротворчих операціях НАТО (нині ми єдина така держава серед не членів Альянсу);
- 2008 рік – на Бухарестському саміті схвалили декларацію про те, що Україна у майбутньому стане членом НАТО. Коли – невідомо;
- 2019 рік – Україна звернулася до НАТО щодо партнерства розширених можливостей.