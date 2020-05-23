Як Україна може вступити до НАТО під час війни: у США знайшли рішення

Наразі Україна фактично не може стати членом НАТО, оскільки в її складі є окуповані Росією території – Крим та частина Донбасу. Втім у США запропонували варіант, як обійти Північноатлантичний договір.

Нині Україна не може вступити до НАТО через 5 статтю договору, підкреслив ексспецпредставник Держдепу США в Україні Курт Волкер під час Київського безпекового форуму.

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Ця стаття передбачає колективний захист. Члени Альянсу визначають напад на одного з них, як напад на них усіх. Таким чином кожна з країн повинна силою захищати свого партнера.

У випадку з Україною НАТО мало б вступити у війну з Росією, аж до звільнення Криму та Донбасу. До такого глибокого конфлікту Альянс наразі не готовий.

Він запропонував розпочати вступ України до Північноатлантичного альянсу, не застосовуючи 5 статтю щодо нашої держави. Тобто НАТО не ітиме силою на Росію.

Ми зобов'язуємося першими не застосовувати силу і підтримуватимемо лише мирну реінтеграцію цих територій та відновлення цілісності країн, що прагнуть вступити до НАТО. Це має позбавити Росію стимулів щодо продовження окупації цих територій,

– заявив Курт Волкер.

У цьому випадку він говорив не лише про Україну, а й про дві інші країни, що є партнерами НАТО, але частина їхньої території окупована Росією:

Молдова – Придністров'я,

Грузія – Абхазія та Південна Осетія.

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