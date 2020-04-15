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      Скільки українців підтримують інтеграцію з ЄС та вступ у НАТО: опитування

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      Скільки українців підтримують інтеграцію з ЄС та вступ у НАТО / prm.ua

      Економічну інтеграцію України з ЄС підтримують 52% українців. Це на 3% менше, ніж було у 2019 році. Водночас до 49% зросла кількість тих, хто за вступ України в НАТО.

      Про настрої жителів обласних центрів свідчать результати опитування, проведеного "Міжнародним республіканським інститутом". Про них розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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      Ми бачимо, що відбулося невелике зниження підтримки вступу до ЄС, не зважаючи на те, що все-таки відбулося зростання підтримки вступу до НАТО,
      – зазначив Мисів.

      Як українці ставляться до інтеграції з ЄС та вступу в НАТО

      • за економічну інтеграцію з Євросоюзом – 52% опитаних, у 2019 році було 55%;
      • за вступ України до НАТО висловилися 49% українців, у 2019 році – 47% опитаних.

      Крім того, 38% респондентів зазначили, що розглядали ідею трудової міграції. У порівнянні з 2019 роком їхня кількість виросла на 3%. Зокрема, найбільше над еміграцією задумуються люди віком 18 – 29 років.

      Що відомо про опитування? Його провів "Міжнародний республіканський інститут". З 25 січня по 17 лютого опитали жителів обласних центрів. У дослідженні взяли участь 19,2 тисячі респондентів. Опитування профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Євросоюз Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Статистика НАТО
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