Сколько украинцев поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО: опрос

Экономическую интеграцию Украины с ЕС поддерживают 52% украинцев. Это на 3% меньше, чем было в 2019 году. В то же время до 49% выросло количество тех, кто за вступление Украины в НАТО.

О настроении жителей областных центров свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Международным республиканским институтом". О них рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Мы видим, что произошло небольшое снижение поддержки вступления в ЕС, не смотря на то, что все-таки произошел рост поддержки вступления в НАТО,

– отметил Мысов.

Как украинцы относятся к интеграции с ЕС и вступлению в НАТО

за экономическую интеграцию с Евросоюзом – 52% опрошенных , в 2019 году было 55%;

, в 2019 году было 55%; за вступление Украины в НАТО высказались 49% украинцев, в 2019 году – 47% опрошенных.

Кроме того, 38% респондентов отметили, что рассматривали идею трудовой миграции. В сравнении с 2019 годом их количество выросло на 3%. В частности, больше всего над эмиграцией задумываются люди в возрасте 18 – 29 лет.

Что известно об опросе?Его провел "Международный республиканский институт". С 25 января по 17 февраля опросили жителей областных центров. В исследовании приняли участие 19,2 тысячи респондентов. Опрос профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).