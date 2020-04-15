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      Сколько украинцев поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО: опрос

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      Сколько украинцев поддерживают интеграцию с ЕС и вступление в НАТО / prm.ua

      Экономическую интеграцию Украины с ЕС поддерживают 52% украинцев. Это на 3% меньше, чем было в 2019 году. В то же время до 49% выросло количество тех, кто за вступление Украины в НАТО.

      О настроении жителей областных центров свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Международным республиканским институтом". О них рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      Мы видим, что произошло небольшое снижение поддержки вступления в ЕС, не смотря на то, что все-таки произошел рост поддержки вступления в НАТО,
      – отметил Мысов.

      Как украинцы относятся к интеграции с ЕС и вступлению в НАТО

      • за экономическую интеграцию с Евросоюзом – 52% опрошенных, в 2019 году было 55%;
      • за вступление Украины в НАТО высказались 49% украинцев, в 2019 году – 47% опрошенных.

      Кроме того, 38% респондентов отметили, что рассматривали идею трудовой миграции. В сравнении с 2019 годом их количество выросло на 3%. В частности, больше всего над эмиграцией задумываются люди в возрасте 18 – 29 лет.

      Что известно об опросе?Его провел "Международный республиканский институт". С 25 января по 17 февраля опросили жителей областных центров. В исследовании приняли участие 19,2 тысячи респондентов. Опрос профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Социологическое исследование Статистика НАТО
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