20:26
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Украинцы все меньше поддерживают Зеленского: результаты опроса

      - Читати новину українською
      Сколько украинцев поддерживают Зеленского / tsn.ua

      Рейтинг Владимира Зеленского в глазах украинцев продолжает падать. Положительно к президенту относятся 44% граждан. А это на 2% меньше, чем было в марте.

      О том, что все меньше украинцев поддерживают Зеленского как президента, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

      Читайте также Сколько украинцев поддерживают рынок земли: новые данные

      Согласно им, положительно к президенту относятся 44% респондентов. В марте их было 46%. Негативно оценивают действия Зеленского 25% опрошенных, в марте – 21%.


      Сколько украинцев поддерживают Зеленского / Скриншот с сайта КМИС

      Что известно про опрос КМИС?
      Его провели с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не входят временно оккупированные территории.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Владимир Зеленский Статистика Социологическое исследование Новости Украины Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 18:23 Пожар в Чернобыле удалось потушить, но есть очаги тления: как выглядит зона отчуждения – фото
      Новини України 7455
      сегодня , 14:36 Новости о коронавирусе 14 апреля: рынки снова закрывают, на лето не советуют планировать поездки
      Новини України 7096
      сегодня , 13:58 СБУ задержала генерал-майора Шайтанова, который работал на ФСБ: в чем его подозревают
      Новини України 17521
      сегодня , 16:27 Как покрасить пасхальные яйца: 9 идей для окрашивания натуральными красителями
      Food and Drinks 18710
      сегодня , 15:44 Рада поддержала повышение штрафов за поджог травы: инфографика
      Новини України 7069
      сегодня , 18:57 Коронавирус в оккупированном Крыму: количество больных возросло до 40 человек
      Лікування 20397
      сегодня , 16:30 Сколько украинцев проголосовали бы за Зеленского сейчас: рейтинг
      Новини України 12422
      сегодня , 15:21 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 254505
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:35 Бюджет с дырой в 300 миллиардов: где Украина возьмет деньги
      Антон Голобородько
      сегодня , 18:20 Медленно и осторожно: как мир начинает выходить из жесткого карантина
      Світлана Попова