Украинцы все меньше поддерживают Зеленского: результаты опроса
Рейтинг Владимира Зеленского в глазах украинцев продолжает падать. Положительно к президенту относятся 44% граждан. А это на 2% меньше, чем было в марте.
О том, что все меньше украинцев поддерживают Зеленского как президента, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.
Читайте также Сколько украинцев поддерживают рынок земли: новые данные
Согласно им, положительно к президенту относятся 44% респондентов. В марте их было 46%. Негативно оценивают действия Зеленского 25% опрошенных, в марте – 21%.
Сколько украинцев поддерживают Зеленского / Скриншот с сайта КМИС
Что известно про опрос КМИС?
Его провели с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не входят временно оккупированные территории.
Читайте также
-
Масштабный пожар на Житомирщине ликвидировали: есть пострадавшиесегодня , 15:25
-
Россия не будет просить ЕС о снятии санкций: дерзкий комментарий МИД РФсегодня , 16:11
-
Власти США 2 года назад предупредили о проблемах лаборатории Уханя, где исследовали коронавируссегодня , 17:57
-
Когда Рада соберется на внеочередное заседание: версия "Слуги народа" и Разумковасегодня , 19:40
-
От коронавируса в Украине умерли 98 человек: статистика по областямсегодня , 14:25
-
Субсидии, пенсии и соцвыплаты: что урезали, а что добавили в новом бюджете-2020сегодня , 16:26