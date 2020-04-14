Украинцы все меньше поддерживают Зеленского: результаты опроса

Рейтинг Владимира Зеленского в глазах украинцев продолжает падать. Положительно к президенту относятся 44% граждан. А это на 2% меньше, чем было в марте.

О том, что все меньше украинцев поддерживают Зеленского как президента, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Согласно им, положительно к президенту относятся 44% респондентов. В марте их было 46%. Негативно оценивают действия Зеленского 25% опрошенных, в марте – 21%.



Сколько украинцев поддерживают Зеленского / Скриншот с сайта КМИС

Что известно про опрос КМИС?

Его провели с 7 по 11 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет. В выборку не входят временно оккупированные территории.