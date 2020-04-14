Як змінилось ставлення українців до Зеленського: результати опитування

Позитивно до президента Володимира Зеленського ставляться 44% українців. Це на 2% менше, ніж було у березні.

Про рівень підтримки Зеленського як президента свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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Відповідно до них, позитивно до президента ставляться 44% респондентів. У березні їх було 46%. Негативно оцінюють дії Зеленського 25% опитуваних, у березні – 21%.



Скільки українців підтримують Зеленського / Скриншот зі сайту КМІС

Що відомо про опитування КМІС? Його провели з 7 по 11 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитали 2 тисячі респондентів віком від 18 років. До вибірки не входять тимчасово окуповані території.