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      Як змінилось ставлення українців до Зеленського: результати опитування

      - Читать новость на русском
      Скільки українців підтримують Зеленського / tsn.ua

      Позитивно до президента Володимира Зеленського ставляться 44% українців. Це на 2% менше, ніж було у березні.

      Про рівень підтримки Зеленського як президента свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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      Відповідно до них, позитивно до президента ставляться 44% респондентів. У березні їх було 46%. Негативно оцінюють дії Зеленського 25% опитуваних, у березні – 21%.


      Скільки українців підтримують Зеленського / Скриншот зі сайту КМІС

      Що відомо про опитування КМІС? Його провели з 7 по 11 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Опитали 2 тисячі респондентів віком від 18 років. До вибірки не входять тимчасово окуповані території.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Статистика Соціологічне дослідження
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